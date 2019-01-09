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      Росія постачає бойовикам психотропні препарати замість вітамінів: розвідка з'ясувала деталі

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      Росія постачає бойовикам психотропні препарати
      Росія постачає бойовикам психотропні препарати / 24 Канал

      Із Росії на передові позиції бойовиків надходять запаси медикаментів психотропного типу, аби збільшити витривалість окупантів та зменшити відчуття страху . Їх видають за нібито вітаміни для профілактики проти ГРВІ.

      Про це повідомив представник прес-центру Міністерства оборони України Максим Праута з посиланням на дані розвідки під час брифінгу.

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      Розвідка повідомляє, командування проросійських бойовиків методами у своєму стилі вирішило підвищити рівень бойової готовності та морально-психологічного стану військових.

      З початку січня 2019 року до підрозділів, які перебувають на передових позиціях, з території РФ завезено значні запаси медикаментів психотропного типу. Вживання зазначених препаратів впливає на нервову систему людини, збільшує витривалість при надмірних фізичних навантаженнях та пригнічує відчуття страху,
      – зазначив Праута.

      Він також додав, що для уникнення витоку інформації про використання психотропних речовин поширюється інформація про застосування нібито спеціальних вітамінних комплексів для профілактики грипу та гострих респіраторних захворювань.

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      За інформацією розвідки, частину так званих медикаментів отримує лише особовий склад передових підрозділів. Це "допомагає" деяким російським військовослужбовцям відмовлятись від чергової ротації і залишатися на передовій понад встановлений термін.

      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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