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      Справжнє обличчя "кривавих карателів": як окупанти на Донбасі обстрілювали невинних людей

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      У мережі показали, як влітку 2014 року окупанти створювали картинку про "кривавих карателів"
      У мережі показали, як влітку 2014 року окупанти створювали картинку про "кривавих карателів" / Фото з відкритих джерел

      У мережі нагадали про події літа 2014 року. Так, з’явилося відео, як бойовики на окупованій території Донеччини, у Шахтарську, стріляють з міномета "Васильок", ховаючись між п'ятиповерхівками в житловому кварталі.

      Відповідний допис з’явився на Facebook-сторінці журналіста та блогера Дениса Казанського, що є уродженцем Донбасу.

      Читайте також: Донбас можна дійсно повернути одним способом, – Казанський

      За його словами, ролик було знято поблизу магазину "Лідер", що розміщується на вулиці Леніна, 25.

      "Міномет при цьому стоїть у кузові військової тентованої вантажівки. Зручно. Відстрілялися з-за спин мирних жителів, виїхали, а відповідь потім прилетить у житлові будинки, і можна буде розповідати про "кривавих карателів", які "спеціально вбивають невинних людей". Втім, вогонь у відповідь буде тільки в тому разі, якщо стріляють дійсно по військовим", – зауважив він.

      Також журналіст зазначив, що максимальна дальність стрільби "Василька" – лише 4300 метрів, відтак лягли міни, швидше за все, десь у межах міста. Натомість, за його словами, великим питанням залишається, куди потрапили ці міни.

      Ось такий вигляд мали ті самі "блукаючі міномети", з яких обстрілювали Донецьк, Луганськ та інші міста Донбасу влітку 2014. Тоді розповідали байки про "українські диверсійно-розвідувальні групи на сміттєвозах", але це, звичайно, повна нісенітниця. Міномети возили не на сміттєвозах, а на таких вантажівках "ополчення". Тому жодну "українську ДРГ", на які ці обстріли списували, так і не спіймали,
      – підсумував Казанський.

       

      Теги: Новини України Війна на Донбасі Історія Новини Донецька
      Джерело: 24 канал
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