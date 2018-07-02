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Донбас можна дійсно повернути одним способом, – Казанський

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Війну можна або виграти, або програти, а ось виграти у Росії – дуже важко, – Казанський
Війну можна або виграти, або програти, а ось виграти у Росії – дуже важко, – Казанський / Соцмережі

Журналіст і блогер Денис Казанський, який є уродженцем Донбасу, вважає, що Донбас можна повернути лише одним способом, просто підписавши капітуляцію, оскільки війну можна або виграти, або програти. Щоправда, виграти у Росії – дуже важко.

Таку думку він висловив у коментарі ресурс "Апостроф".

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"Як розігруватимуть карту Донбасу на майбутніх президентських виборах? Важко сказати, тому що говорити можуть що завгодно. Але насправді історія проста – ми можемо зараз все що завгодно обіцяти, проголошувати, що ми щось там повернемо та так далі. Але, за фактом, поки Росія звідти не піде, ми нічого не повернемо, Путін не збирається віддавати територію просто так, виводити звідти війська, віддавати контроль над кордоном", – підкреслює журналіст.

За його словами, Тимошенко або Порошенко можуть хоч двадцять разів сказати, що в нас є план, що ми інтегрували тощо, однак глобально на ситуацію це ніяк не впливає.

А Донбас можна дійсно повернути одним способом, просто підписавши капітуляцію: війну можна або виграти, або програти. Не можна її припинити як ремонт – війна повинна закінчитися з якимось результатом. Програти то легко: сів, підписав і немає війни. І начебто мир настав, але ти програв і все здав. А ось виграти у Росії – дуже важко,
– зауважив Казанський.

Як додає представник ЗМІ, ніхто не знає, як це буде, чи буде взагалі, скільки триватиме ця ситуація.

"Тому, я думаю, обіцяти нам будуть багато та відразу все. Але глобально ситуація не зміниться, тому що сил для того, щоб зачистити цю територію військовим способом, у нас немає. І це всі визнають. Сподіваюся, що ті політики, які виграють президентські вибори, точно не будуть програвати. Тобто не здадуть все наступного дня. Я дуже на це розраховую та точно не буду голосувати за тих, хто зараз нам обіцяє мир будь-якою ціною, тому що вона може виявитися набагато вищою, ніж ціна війни", – констатував він.

Теги: Україна – Росія Новини України Новини політики Війна на Донбасі Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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