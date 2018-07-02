Донбасс можно действительно вернуть одним способом – Казанский

Журналист и блогер Денис Казанский, который является уроженцем Донбасса, считает, что Донбасс можно вернуть только одним способом, просто подписав капитуляцию, поскольку войну можно или выиграть, или проиграть. Правда, выиграть у России – очень трудно.

Такое мнение он высказал в комментарии ресурсу "Апостроф".

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"Как разыгрывать карту Донбасса на будущих президентских выборах? Трудно сказать, потому что говорить могут что угодно. Но на самом деле история проста – мы можем сейчас все что угодно обещать, провозглашать, что мы что-то там вернем и так далее. Но, по факту, пока Россия оттуда не уйдет, мы ничего не вернем, Путин не собирается отдавать территорию просто так, выводить оттуда войска, отдавать контроль над границей", – подчеркивает журналист.

По его словам, Тимошенко или Порошенко могут хоть двадцать раз сказать, что у нас есть план, мы интегрировали т.д., однако глобально на ситуацию это никак не влияет.

А Донбасс можно действительно вернуть одним способом, просто подписав капитуляцию: войну можно или выиграть, или проиграть. Нельзя ее прекратить как ремонт – война должна закончиться с каким-то результатом. Проиграть то легко: сел, подписал и нет войны. И вроде мир наступил, но ты проиграл и все сдал. А вот выиграть у России – очень трудно,

– отметил Казанский.

Как добавляет представитель СМИ, никто не знает, как это будет, или будет вообще, сколько продлится эта ситуация.

"Поэтому, я думаю, обещать нам будут много и сразу все. Но глобально ситуация не изменится, потому что сил для того, чтобы зачистить эту территорию военным способом, у нас нет. И это все признают. Надеюсь, что те политики, которые выигрывают президентские выборы, точно не будут проигрывать. То есть не сдадут все на следующий день. Я очень на это рассчитываю и точно не буду голосовать за тех, кто сейчас нам обещает мир любой ценой, потому что она может оказаться намного выше, чем цена войны" , – констатировал он.