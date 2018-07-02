11:00
2 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
13°C
14°C 10°C
  • вторник
    18°C 12°C
  • среда
    23°C 12°C
  • четверг
    22°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Наркозвезда Мундиаля Марадона. Религия "Роскосмоса"
Вєсті Кремля
19:58, 29 июня
Вести.UA. Жир. Парламентские лучи добра. Августо Матиос
Вєсті.UA
09:01, 1 июля
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 июня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. ПТУ и ПТУшники
Згадати все
22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Донбасс можно действительно вернуть одним способом – Казанский

749 Читати новину українською
Войну можно либо выиграть, либо проиграть, а вот выиграть у России – очень трудно, – Казанский
Войну можно либо выиграть, либо проиграть, а вот выиграть у России – очень трудно, – Казанский / Соцсети

Журналист и блогер Денис Казанский, который является уроженцем Донбасса, считает, что Донбасс можно вернуть только одним способом, просто подписав капитуляцию, поскольку войну можно или выиграть, или проиграть. Правда, выиграть у России – очень трудно.

Такое мнение он высказал в комментарии ресурсу "Апостроф".

Читайте также: Россия хочет впарить Донбасс назад Украине, однако уже в новом качестве, – журналист

"Как разыгрывать карту Донбасса на будущих президентских выборах? Трудно сказать, потому что говорить могут что угодно. Но на самом деле история проста – мы можем сейчас все что угодно обещать, провозглашать, что мы что-то там вернем и так далее. Но, по факту, пока Россия оттуда не уйдет, мы ничего не вернем, Путин не собирается отдавать территорию просто так, выводить оттуда войска, отдавать контроль над границей", – подчеркивает журналист.

По его словам, Тимошенко или Порошенко могут хоть двадцать раз сказать, что у нас есть план, мы интегрировали т.д., однако глобально на ситуацию это никак не влияет.

А Донбасс можно действительно вернуть одним способом, просто подписав капитуляцию: войну можно или выиграть, или проиграть. Нельзя ее прекратить как ремонт – война должна закончиться с каким-то результатом. Проиграть то легко: сел, подписал и нет войны. И вроде мир наступил, но ты проиграл и все сдал. А вот выиграть у России – очень трудно,
– отметил Казанский.

Как добавляет представитель СМИ, никто не знает, как это будет, или будет вообще, сколько продлится эта ситуация.

"Поэтому, я думаю, обещать нам будут много и сразу все. Но глобально ситуация не изменится, потому что сил для того, чтобы зачистить эту территорию военным способом, у нас нет. И это все признают. Надеюсь, что те политики, которые выигрывают президентские выборы, точно не будут проигрывать. То есть не сдадут все на следующий день. Я очень на это рассчитываю и точно не буду голосовать за тех, кто сейчас нам обещает мир любой ценой, потому что она может оказаться намного выше, чем цена войны" , – констатировал он.

Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости политики Война на Донбассе Новости России
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Уряд оголосив війну контрабандистам: чи "кришуватиме" митників поліція
сегодня, 11:00 Уряд оголосив війну контрабандистам: чи "кришуватиме" митників поліція
Тетяна Мартинюк 3
Чтобы отпраздновать День рождения в Луганске, сначала нужно месяц отпахать
сегодня, 08:43 Чтобы отпраздновать День рождения в Луганске, сначала нужно месяц отпахать
Ольга Черненко 562
Рейтинги Путіна, "битва омбудсменів" та як в Росії сваряться через Донбас: топ-5 блогів тижня
1 июля, 22:00 Рейтинги Путіна, "битва омбудсменів" та як в Росії сваряться через Донбас: топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 1451
Справи Майдану перед загрозою розвалу: Луценко хоче розігнати Департамент спецрозслідувань
1 июля, 21:00 Справи Майдану перед загрозою розвалу: Луценко хоче розігнати Департамент спецрозслідувань
Сергій Лещенко 192
Аваковські реформи: як політично залежне МВС перетворюється на репресивну машину
1 июля, 20:00 Аваковські реформи: як політично залежне МВС перетворюється на репресивну машину
Олександра Дрік 191
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук