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      Истинное лицо "кровавых карателей": как оккупанты на Донбассе обстреливали невинных людей

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      В сети показали, как летом 2014 года оккупанты создавали картинку о "кровавых карателях"
      В сети показали, как летом 2014 года оккупанты создавали картинку о "кровавых карателях" / Фото из открытых источников

      В сети напомнили о событиях лета 2014 года. Так, появилось видео, как боевики на оккупированной территории Донбасса, в Шахтерске, стреляют из миномета "Василек", прячась между пятиэтажками в жилом квартале.

      Соответствующее сообщение появилось на Facebook-странице журналиста и блогера Дениса Казанского, который является уроженцем Донбасса.

      Читайте также: Донбасс можно вернуть одним способом, – Казанский

      По его словам, ролик был снят вблизи магазина "Лидер", что размещается на улице Ленина, 25.

      "Миномет при этом стоит в кузове военного тентованного грузовика. Удобно. Отстрелялись из-за спин мирных жителей, уехали, а ответ потом прилетит в жилые дома, и можно будет рассказывать о "кровавых карателх", которые "специально убивают невинных людей". Впрочем, ответный огонь будет только в том случае, если стреляют действительно по военным", – отметил он.

      Также журналист отметил, что максимальная дальность стрельбы "Василька" – лишь 4300 метров, поэтому легли мины, скорее всего, где-то в черте города. По его словам, большим вопросом остается, куда попали эти мины.

      Вот такой вид имели те самые "блуждающие минометы", из которых обстреливали Донецк, Луганск и другие города Донбасса летом 2014. Тогда рассказывали басни о "украинских диверсионно-разведывательных группах на мусоровозах", но это, конечно, полная чушь. Минометы возили не на мусоровозах, а на таких грузовиках "ополчения". Поэтому ни одну "украинскую ДРГ", на которые эти обстрелы списывали, так и не поймали,
      – подытожил Казанский.

       

      Теги: Новости Украины Новости Донецка История Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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