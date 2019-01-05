Истинное лицо "кровавых карателей": как оккупанты на Донбассе обстреливали невинных людей
В сети напомнили о событиях лета 2014 года. Так, появилось видео, как боевики на оккупированной территории Донбасса, в Шахтерске, стреляют из миномета "Василек", прячась между пятиэтажками в жилом квартале.
Соответствующее сообщение появилось на Facebook-странице журналиста и блогера Дениса Казанского, который является уроженцем Донбасса.
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По его словам, ролик был снят вблизи магазина "Лидер", что размещается на улице Ленина, 25.
"Миномет при этом стоит в кузове военного тентованного грузовика. Удобно. Отстрелялись из-за спин мирных жителей, уехали, а ответ потом прилетит в жилые дома, и можно будет рассказывать о "кровавых карателх", которые "специально убивают невинных людей". Впрочем, ответный огонь будет только в том случае, если стреляют действительно по военным", – отметил он.
Также журналист отметил, что максимальная дальность стрельбы "Василька" – лишь 4300 метров, поэтому легли мины, скорее всего, где-то в черте города. По его словам, большим вопросом остается, куда попали эти мины.
Вот такой вид имели те самые "блуждающие минометы", из которых обстреливали Донецк, Луганск и другие города Донбасса летом 2014. Тогда рассказывали басни о "украинских диверсионно-разведывательных группах на мусоровозах", но это, конечно, полная чушь. Минометы возили не на мусоровозах, а на таких грузовиках "ополчения". Поэтому ни одну "украинскую ДРГ", на которые эти обстрелы списывали, так и не поймали,
– подытожил Казанский.
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