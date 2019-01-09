Россия поставляет боевикам психотропные препараты вместо витаминов: разведка выяснила детали

Из России на передовые позиции боевиков поступают запасы медикаментов психотропного типа, чтобы увеличить выносливость оккупантов и уменьшить чувство страха. Их выдают как якобы витамины для профилактики против ОРВИ.

Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины Максим Праута со ссылкой на данные разведки во время брифинга.

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Разведка сообщает, командование пророссийских боевиков методами в своем стиле решило повысить уровень боевой готовности и морально-психологического состояния военнослужащих.

С начала января 2019 года в подразделения, которые находятся на передовых позициях, с территории РФ завезены значительные запасы медикаментов психотропного типа. Применение указанных препаратов влияет на нервную систему человека, увеличивает выносливость при чрезмерных физических нагрузках и подавляет чувство страха,

– отметил Праута.

Он также добавил, что во избежание утечки информации об использовании психотропных веществ распространяется информация о применении якобы специальных витаминных комплексов для профилактики гриппа и острых респираторных заболеваний.

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По информации разведки, часть так называемых медикаментов получает только личный состав передовых подразделений. Это "помогает" некоторым российским военнослужащим отказываться от очередной ротации и оставаться на передовой сверх установленного срока.