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      Россия поставляет боевикам психотропные препараты вместо витаминов: разведка выяснила детали

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      Россия поставляет боевикам психотропные препараты
      Россия поставляет боевикам психотропные препараты / 24 Канал

      Из России на передовые позиции боевиков поступают запасы медикаментов психотропного типа, чтобы увеличить выносливость оккупантов и уменьшить чувство страха. Их выдают как якобы витамины для профилактики против ОРВИ.

      Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины Максим Праута со ссылкой на данные разведки во время брифинга.

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      Разведка сообщает, командование пророссийских боевиков методами в своем стиле решило повысить уровень боевой готовности и морально-психологического состояния военнослужащих.

      С начала января 2019 года в подразделения, которые находятся на передовых позициях, с территории РФ завезены значительные запасы медикаментов психотропного типа. Применение указанных препаратов влияет на нервную систему человека, увеличивает выносливость при чрезмерных физических нагрузках и подавляет чувство страха,
      – отметил Праута.

      Он также добавил, что во избежание утечки информации об использовании психотропных веществ распространяется информация о применении якобы специальных витаминных комплексов для профилактики гриппа и острых респираторных заболеваний.

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      По информации разведки, часть так называемых медикаментов получает только личный состав передовых подразделений. Это "помогает" некоторым российским военнослужащим отказываться от очередной ротации и оставаться на передовой сверх установленного срока.

      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости России Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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