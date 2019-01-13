Украинские воины эффектно ответили на провокации боевиков на Донбассе

В течение суток 13 января российско-оккупационные войска на Донбассе трижды нарушали режим прекращения огня. В результате ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

Об этом говорится в традиционном отчете пресс-центра ОС.

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"Противник открывал огонь из БМП-1 по позициям Объединенных сил в районе поселка Новотошковское, из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов в районе хутора Свободный, а также из гранатометов и стрелкового оружия вблизи города Авдеевка на Донецком направлении", – отмечают украинские военные.

Добавим, что подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства.

"По данным разведки, 12 января, один оккупант погиб и один получил ранения. В течение текущих суток враг огонь не открывал", – добавили в штабе.

Несмотря на ухудшение погодных условий, украинские военные продолжают надежно контролировать действия оккупантов на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

Напомним, в течение суток 11 января российские оккупанты на Донбассе 7 раз обстреливали позиции украинских военных, в результате чего двое защитников получили ранения. К слову, бойцам ВСУ удалось ликвидировать двух пророссийских боевиков.