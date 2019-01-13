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      Украинские воины эффектно ответили на провокации боевиков на Донбассе

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      Сутки на Донбассе: 3 обстрела позиций ОС, 1 боевик погиб, 1 ранен
      Сутки на Донбассе: 3 обстрела позиций ОС, 1 боевик погиб, 1 ранен / Соцсети

      В течение суток 13 января российско-оккупационные войска на Донбассе трижды нарушали режим прекращения огня. В результате ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

      Об этом говорится в традиционном отчете пресс-центра ОС.

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      "Противник открывал огонь из БМП-1 по позициям Объединенных сил в районе поселка Новотошковское, из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов в районе хутора Свободный, а также из гранатометов и стрелкового оружия вблизи города Авдеевка на Донецком направлении", – отмечают украинские военные.

      Добавим, что подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства.

      "По данным разведки, 12 января, один оккупант погиб и один получил ранения. В течение текущих суток враг огонь не открывал", – добавили в штабе.

      Несмотря на ухудшение погодных условий, украинские военные продолжают надежно контролировать действия оккупантов на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

      Напомним, в течение суток 11 января российские оккупанты на Донбассе 7 раз обстреливали позиции украинских военных, в результате чего двое защитников получили ранения. К слову, бойцам ВСУ удалось ликвидировать двух пророссийских боевиков.

      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Жертвы Новости Донецка Операция Объединенных сил
      Источник: 24 канал
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