Война на Донбассе: враг ударил из БМП по украинским позициям

В течение текущих суток, 12 января, в период с 00:00 до 18:00, пророссийские оккупанты на Донбассе дважды нарушали режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

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Противник открывал огонь из боевых машин пехоты по позициям Объединенных сил в районе поселка Новотошковское на Луганском направлении и из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов в районе хутора Свободный на Попаснянском направлении,

– говорится в сводке.

Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

Отметим, что 9 января наемники вооруженных формирований РФ обстреляли населенный пункт Чермалык, расположенном вблизи Мариуполя. В частности, об обстреле по своему дому заявила 42-летняя жительница поселка. В момент, когда оккупанты вели огонь по населенному пункту, она находилась дома с двумя детьми.