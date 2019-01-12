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      Война на Донбассе: враг ударил из БМП по украинским позициям

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      Ситуация на Донбассе
      Ситуация на Донбассе / 24 канал

      В течение текущих суток, 12 января, в период с 00:00 до 18:00, пророссийские оккупанты на Донбассе дважды нарушали режим прекращения огня.

      Об этом сообщает пресс-служба ООС.

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      Противник открывал огонь из боевых машин пехоты по позициям Объединенных сил в районе поселка Новотошковское на Луганском направлении и из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов в районе хутора Свободный на Попаснянском направлении,
      – говорится в сводке.

      Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

      Отметим, что 9 января наемники вооруженных формирований РФ обстреляли населенный пункт Чермалык, расположенном вблизи Мариуполя. В частности, об обстреле по своему дому заявила 42-летняя жительница поселка. В момент, когда оккупанты вели огонь по населенному пункту, она находилась дома с двумя детьми.

      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил
      Источник: 24 Канал
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