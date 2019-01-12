Війна на Донбасі: ворог вдарив із БМП по українських позиціях

Протягом поточної доби, 12 січня, у період з 00:00 до 18:00, проросійські окупанти на Донбасі двічі порушували режим припинення вогню.

Про це інформує прес-служба ООС.

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Противник відкривав вогонь з бойових машин піхоти по позиціях Об'єднаних сил в районі селища Новотошківське на Луганському напрямку та з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів в районі хутора Вільний на Попаснянському напрямку,

– йдеться у зведенні.

Внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.

Зазначимо, що 9 січня найманці збройних формувань РФ обстріляли населений пункт Чермалик, що розташований поблизу Маріуполя. Зокрема, про обстріл по своєму домі заявила 42-річна мешканка селища. В момент, коли окупанти вели вогонь по населеному пункту, вона перебувала вдома із двома дітьми.