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      Війна на Донбасі: ворог вдарив із БМП по українських позиціях

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      Ситуація на Донбасі
      Ситуація на Донбасі / 24 канал

      Протягом поточної доби, 12 січня, у період з 00:00 до 18:00, проросійські окупанти на Донбасі двічі порушували режим припинення вогню.

      Про це інформує прес-служба ООС.

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      Противник відкривав вогонь з бойових машин піхоти по позиціях Об'єднаних сил в районі селища Новотошківське на Луганському напрямку та з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів в районі хутора Вільний на Попаснянському напрямку,
      – йдеться у зведенні.

      Внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.

      Зазначимо, що 9 січня найманці збройних формувань РФ обстріляли населений пункт Чермалик, що розташований поблизу Маріуполя. Зокрема, про обстріл по своєму домі заявила 42-річна мешканка селища. В момент, коли окупанти вели вогонь по населеному пункту, вона перебувала вдома із двома дітьми.

      Теги: Новини України Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Збройні сили України
      Джерело: 24 Канал
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