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      Окупанти обстріляли на Донбасі будинок, у якому перебували жінка із дітьми

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      На Донбасі бойовики обстріляли житловий будинок
      На Донбасі бойовики обстріляли житловий будинок / фото з соцмереж

      Проросійські бойовики на Донбасі продовжують обстрілювати мирні населені пункти вздовж лінії розмежування. Так, 9 січня найманці збройних формувань РФ з напрямку здійснили обстріл зі стрілецької зброї населеного пункту Чермалик, що на північному сході від Маріуполя.

      Про це інформує українська сторона СЦКК у Facebook.

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      10 січня місцева мешканка Чермалика повідомила, що напередодні пізно ввечері куля влучила у житлове приміщення її будинку по вулиці Мира. 11 січня прибувши на місце обстрілу, спостережна група української сторони СЦКК зафіксувала пошкодження даного будинку, зокрема, три кульових отвори у металевому захисті вікна, віконному склі та внутрішній стіні в одній з житлових кімнат,
      – йдеться у повідомленні.

      На момент обстрілу 42-річна жінка та двоє її дітей перебували у будинку. Дивом, ніхто не постраждав.

      "Дії окупаційної адміністрації свідчать про зацікавленість у подальшому загостренні конфлікту, демонструють небажання дотримуватися режиму припинення вогню під час новорічного перемир'я та свідоме не виконання мінських домовленостей", – переконані в українському представництві СЦКК.

      Нагадаємо, 11 січня російські окупаційні війська сім разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі, внаслідок чого двоє захисників отримали поранення. Водночас, бійцям ЗСУ вдалося ліквідувати двох проросійських бойовиків.

      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Донецька
      Джерело: 24 Канал
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