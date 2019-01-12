Оккупанты обстреляли на Донбассе дом, в котором находились женщина с детьми

Пророссийские боевики на Донбассе продолжают обстреливать мирные населенные пункты вдоль линии разграничения. Так, 9 января наемники вооруженных формирований РФ осуществили обстрел из стрелкового оружия населенного пункта Чермалык, на северо-востоке от Мариуполя.

Об этом сообщает Украинская сторона СЦКК в Facebook.

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10 января местная жительница Чермалыка сообщила, что накануне поздно вечером пуля попала в жилое помещение ее дома по улице Мира. 11 января прибыв на место обстрела, наблюдательная группа украинской стороны СЦКК зафиксировала повреждение данного дома, в частности, три пулевых отверстия в металлической защите окна, оконном стекле и внутренней стене в одной из жилых комнат,

– говорится в сообщении.

На момент обстрела 42-летняя женщина и двое ее детей находились в доме. Чудом никто не пострадал.

"Действия оккупационной администрации свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта, демонстрируют нежелание соблюдать режим прекращения огня во время новогоднего перемирия и сознательное невыполнение минских договоренностей", – убеждены в украинском представительстве СЦКК.

Напомним, 11 января российские оккупационные войска семь раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, в результате чего двое защитников получили ранения. В то же время, бойцам ВСУ удалось ликвидировать двух пророссийских боевиков.