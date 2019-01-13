Українські воїни ефектно відповіли на провокації бойовиків на Донбасі

Упродовж доби 13 січня російсько-окупаційні війська на Донбасі тричі порушували режим припинення вогню. У результаті жоден військовослужбовець Об’єднаних сил не постраждав.

Про це мовиться у традиційному звіті прес-центру ОС.

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"Противник відкривав вогонь з БМП-1 по позиціях Об'єднаних сил у районі селища Новотошківське, з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів у районі хутора Вільний, а також з гранатометів і стрілецької зброї поблизу міста Авдіївка на Донецькому напрямку", – зазначають українські військові.

Додамо, що підрозділи Об'єднаних сил у відповідь на провокації противника застосовували чергові вогневі засоби.

"За даними розвідки, 12 січня, один окупант загинув та один отримав поранення. Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав", – додали у штабі.

Попри погіршення погодних умов, українські військові продовжують надійно контролювати дії окупантів на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.

Нагадаємо, упродовж доби 11 січня російські окупанти на Донбасі 7 разів обстрілювали позиції українських військових, внаслідок чого двоє захисників отримали поранення. До слова, бійцям ЗСУ вдалося ліквідувати двох проросійських бойовиків.