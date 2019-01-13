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      Проросійські бойовики розмістили 22 "Гради" на окупованому Донбасі

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      Проросійські бойовики розмістили 22 "Гради" на окупованому Донбасі
      Проросійські бойовики розмістили 22 "Гради" на окупованому Донбасі / Фото з відкритих джерел

      Безпілотник ОБСЄ зафіксував на північному сході від Донецька військове озброєння, яке належить проросійським найманцям. Зокрема, помітили 22 "Гради", три гаубиці, гармати та п'ять танків.

      Про це повідомила прес-служба Операції об'єднаних сил.

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      У прес-службі ООС розповіли, що збройні формування РФ та їхні найманці продовжують грубо порушувати мінські домовленості щодо важкого озброєння, а також розміщують військову техніку за межами визначених місць для зберігання.

      До того ж, безпілотник ОБСЄ зафіксував на північному сході від Донецька, військове озброєння, яке належить проросійським найманцям.Так, неподалік від Софіївки помітили три самохідних гаубиці (2С1 "Гвоздика"), п’ять танків (три T-72 и два T-64), а також протитанкову гармату (МТ-12 "Рапіра").

      А на південному заході від Луганська поблизу Хрустального спостерігачі зафіксували 22 реактивні системи залпового вогню (БМ-21 "Град").

      Що таке БМ-21 "Град"? Реактивна система залпового вогню калібру 122мм. Розроблена в СРСР, випускалася на базі шасі вантажівки Урал-375 з встановленою пусковою установкою 2Б5.

      До слова, 13 січня підрозділи Об'єднаних сил у відповідь на провокації противника застосовували чергові вогневі засоби. За даними розвідки один окупант загинув та один отримав поранення. Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав.

      Теги: Новини України Війна на Донбасі Зброя Операція Об'єднаних сил Україна – Росія Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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