Де окупанти розмістили понад 20 танків неподалік Донецька: дані СММ ОБСЄ

Понад 20 танків російсько-окупаційних військ зафіксував 13 січня безпілотник спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі. Важке озброєння помітили поблизу селища Тернове, що розташовується на схід від Донецька.

Про це повідомляють у прес-центрі Об’єднаних сил з посланням на дані СММ ОБСЄ, оприлюднені 15 січня.

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Місія, зокрема, засвідчила, що важке озброєння військові РФ розмістили за лініями відведення, однак водночас за межами виділених місць для їхнього зберігання.

"Так, 13 січня безпілотник СММ зафіксував 21 танк (тринадцять Т‑72 і вісім Т‑64) російсько-окупаційних військ в районі Тернове на схід від Донецька. Українська сторона СЦКК зазначає, що такі дії окупаційної адміністрації та збройних формувань Російської Федерації вкотре демонструють стійке небажання дотримуватись мінських домовленостей, взятих на себе зобов’язань в рамках консультацій Тристоронньої контактної групи щодо зберігання важкого озброєння у виділених для цього місцях, та про зацікавленість у подальшому загостренні конфлікту", – підкреслили у штабі.

Нагадаємо, 13 січня 24 канал повідомляв, що на північному сході від Донецька проросійські найманці розмістили, зокрема, 22 "Гради", 3 гаубиці, гармати та 5 танків.