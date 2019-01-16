15:27
16 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      BREXIT ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Зарплата Пині. 15 сантиметрів Путіна
      Вєсті Кремля
      23:08, 15 січня
      Вєсті.UA: Корисні сигарети від "Народного фронту". Хто підпалив лавру
      Вєсті.UA
      21:27, 15 січня
      Золота жила: скільки харківська влада підзаробила за період Новорічних свят
      ЦРУ
      09:02, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Українські музичні кліпи. Частина 1
      Згадати все
      12:18, 12 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      BREXIT ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Де окупанти розмістили понад 20 танків неподалік Донецька: дані СММ ОБСЄ

      210 Читать новость на русском
      ОБСЄ зафіксувала понад 20 російських танків у районі Тернового
      ОБСЄ зафіксувала понад 20 російських танків у районі Тернового / Соцмережі

      Понад 20 танків російсько-окупаційних військ зафіксував 13 січня безпілотник спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі. Важке озброєння помітили поблизу селища Тернове, що розташовується на схід від Донецька.

      Про це повідомляють у прес-центрі Об’єднаних сил з посланням на дані СММ ОБСЄ, оприлюднені 15 січня.

      Читайте також: На Донбасі розстріляли вантажівку з українськими військовими: є поранені

      Місія, зокрема, засвідчила, що важке озброєння військові РФ розмістили за лініями відведення, однак водночас за межами виділених місць для їхнього зберігання.

      "Так, 13 січня безпілотник СММ зафіксував 21 танк (тринадцять Т‑72 і вісім Т‑64) російсько-окупаційних військ в районі Тернове на схід від Донецька. Українська сторона СЦКК зазначає, що такі дії окупаційної адміністрації та збройних формувань Російської Федерації вкотре демонструють стійке небажання дотримуватись мінських домовленостей, взятих на себе зобов’язань в рамках консультацій Тристоронньої контактної групи щодо зберігання важкого озброєння у виділених для цього місцях, та про зацікавленість у подальшому загостренні конфлікту", – підкреслили у штабі.

      Нагадаємо, 13 січня 24 канал повідомляв, що на північному сході від Донецька проросійські найманці розмістили, зокрема, 22 "Гради", 3 гаубиці, гармати та 5 танків.

      Теги: Новини України Україна – Росія Війна на Донбасі Новини Донецька Зброя ОБСЄ
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Українці визначили переможця бою Усик – Хук
       9 вересня 2017 , 22:38
      Дана Павличко поділилась першими фото новонародженої доньки
       29 квітня 2018 , 19:34
      З початку року патрульні склали 56 тис. протоколів за п'янку за кермом
       9 серпня 2018 , 17:07
      Динамо проявляє інтерес до трьох нападників з різних європейських чемпіонатів
       15 грудня 2018 , 10:23
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук