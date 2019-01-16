На Донбасі розстріляли вантажівку з українськими військовими: є поранені
У середу вранці, 16 січня, на лінії розмежування на Донбасі під обстріл із гранатомета потрапила вантажівка українських військових.
Про це повідомляє Donbass.live.
Внаслідок обстрілу кілька українських військових зазнали поранень. Інцидент стався на межі Донецької та Луганської областей за селищем Троїцьке Попаснянського району.
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За повідомленнями військових, обстріл вівся з окупованої території, а саме – з реактивного протитанкового гранатомета.
Інформацію про обстріл підтвердив і військовий кореспондент 24 каналу.
Джерело: 24 канал
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