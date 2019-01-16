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      На Донбасі розстріляли вантажівку з українськими військовими: є поранені

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      У Донбасі розстріляли вантажівку з українськими військовими
      У Донбасі розстріляли вантажівку з українськими військовими / Ілюстративне фото

      У середу вранці, 16 січня, на лінії розмежування на Донбасі під обстріл із гранатомета потрапила вантажівка українських військових.

      Про це повідомляє Donbass.live.

      Внаслідок обстрілу кілька українських військових зазнали поранень. Інцидент стався на межі Донецької та Луганської областей за селищем Троїцьке Попаснянського району.

      Читайте також: Віддав за Батьківщину найдорожче: на Донбасі загинув воїн, що був на фронті з 2014 року

      За повідомленнями військових, обстріл вівся з окупованої території, а саме – з реактивного протитанкового гранатомета.

      Інформацію про обстріл підтвердив і військовий кореспондент 24 каналу.

      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Транспорт
      Джерело: 24 канал
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