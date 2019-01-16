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      На Донбассе расстреляли грузовик с украинскими военными: есть раненые

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      На Донбассе расстреляли грузовик с украинскими военными
      На Донбассе расстреляли грузовик с украинскими военными / Иллюстративное фото

      В среду утром, 16 января, на линии разграничения на Донбассе под обстрел из гранатомета попал грузовик украинских военных.

      Об этом сообщает Donbass.live.

      В результате обстрела несколько украинских военных получили ранения. Инцидент произошел на границе Донецкой и Луганской областей за поселком Троицкое Попаснянского района.

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      По сообщениям военных, обстрел велся из оккупированной территории, а именно – из реактивного противотанкового гранатомета.

      Информацию об обстреле подтвердил и военный корреспондент 24 канала.

      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил Транспорт
      Источник: 24 канал
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