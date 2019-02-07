Українські військові кораблі та авіація: з'явилося відео масштабних навчань на Азові

Кораблі Військово-морських сил України вчилися відбивати напад умовного противника. У той час вертольоти та штурмовики тренували їх авіаційне прикриття.

Визначені підрозділи ООС підняли за тривогою, повідомляє прес-центр штабу на своїй сторінці у Facebook.

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Після цього вони одразу ж приступили до виконання завдань. У комплексі тренування військові відпрацьовували взаємодію морського угруповання у складі кораблів Державної прикордонної служби та Військово-морських сил України.

До навчань також долучилися літаки та вертольоти, засоби протиповітряної оборони та артилерія. Тренування відбулося в складних метеорологічних умовах та при обмеженій видимості.

Задачею кораблів ВМС України було відбиття нападу умовного противника, в той час як пара вертольотів МІ 24 та пара штурмовиків СУ25, здійснювали їх авіаційне прикриття та умовні атаки на морські цілі противника,

– йдеться у повідомленні.

Наведення авіації здійснювали з катерів берегової охорони. У штабі також зазначають, що командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв особисто перевірив готовність сил забезпечити контроль за акваторією Азовського моря в районі проведення Операції.