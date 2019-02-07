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      Українські військові кораблі та авіація: з'явилося відео масштабних навчань на Азові

      21 Читать новость на русском
      На Азові провели масштабані військові навчання
      На Азові провели масштабані військові навчання / Фото з відкритих джерел

      Кораблі Військово-морських сил України вчилися відбивати напад умовного противника. У той час вертольоти та штурмовики тренували їх авіаційне прикриття.

      Визначені підрозділи ООС підняли за тривогою, повідомляє прес-центр штабу на своїй сторінці у Facebook.

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      Після цього вони одразу ж приступили до виконання завдань. У комплексі тренування військові відпрацьовували взаємодію морського угруповання у складі кораблів Державної прикордонної служби та Військово-морських сил України.

      До навчань також долучилися літаки та вертольоти, засоби протиповітряної оборони та артилерія. Тренування відбулося в складних метеорологічних умовах та при обмеженій видимості.

      Задачею кораблів ВМС України було відбиття нападу умовного противника, в той час як пара вертольотів МІ 24 та пара штурмовиків СУ25, здійснювали їх авіаційне прикриття та умовні атаки на морські цілі противника,
      – йдеться у повідомленні.

      Наведення авіації здійснювали з катерів берегової охорони. У штабі також зазначають, що командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв особисто перевірив готовність сил забезпечити контроль за акваторією Азовського моря в районі проведення Операції.

      Об'єднані сили провели тренування на Азові Командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв особисто перевірив...

      Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation  Середа, 6 лютого 2019 р.

       

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      Теги: Водний транспорт Операція Об'єднаних сил Збройні сили України Конфлікт в Азовському морі Новини України Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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