Украинские военные корабли и авиация: появилось видео масштабных учений на Азове

Корабли Военно-морских сил Украины учились отражать нападение условного противника. В то время вертолеты и штурмовики тренировали их авиационное прикрытие.

Определенные подразделения ООС подняли по тревоге, сообщает пресс-центр штаба на своей странице в Facebook.

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После этого они сразу же приступили к выполнению заданий. В комплексе тренировки военные отрабатывали взаимодействие морской группировки в составе кораблей Государственной пограничной службы и Военно-морских сил Украины.

К учениям также были привлечены самолеты и вертолеты, средства противовоздушной обороны и артиллерия. Тренировки произошло в сложных метеорологических условиях и при ограниченной видимости.

Задачей кораблей ВМС Украины было отражение нападения условного противника, в то время как пара вертолетов МИ 24 и пара штурмовиков СУ25, осуществляли их авиационное прикрытие и условные атаки на морские цели противника,

– говорится в сообщении.

Наведение авиации осуществляли с катеров береговой охраны. В штабе также отмечают, что командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев лично проверил готовность сил обеспечить контроль за акваторией Азовского моря в районе проведения операции.