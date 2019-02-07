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      Украинские военные корабли и авиация: появилось видео масштабных учений на Азове

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      На Азове провели масштабные военные учения
      На Азове провели масштабные военные учения / Фото из открытых источников

      Корабли Военно-морских сил Украины учились отражать нападение условного противника. В то время вертолеты и штурмовики тренировали их авиационное прикрытие.

      Определенные подразделения ООС подняли по тревоге, сообщает пресс-центр штаба на своей странице в Facebook.

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      После этого они сразу же приступили к выполнению заданий. В комплексе тренировки военные отрабатывали взаимодействие морской группировки в составе кораблей Государственной пограничной службы и Военно-морских сил Украины.

      К учениям также были привлечены самолеты и вертолеты, средства противовоздушной обороны и артиллерия. Тренировки произошло в сложных метеорологических условиях и при ограниченной видимости.

      Задачей кораблей ВМС Украины было отражение нападения условного противника, в то время как пара вертолетов МИ 24 и пара штурмовиков СУ25, осуществляли их авиационное прикрытие и условные атаки на морские цели противника,
      – говорится в сообщении.

      Наведение авиации осуществляли с катеров береговой охраны. В штабе также отмечают, что командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев лично проверил готовность сил обеспечить контроль за акваторией Азовского моря в районе проведения операции.

      Об'єднані сили провели тренування на Азові Командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв особисто перевірив...

      Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation  Середа, 6 лютого 2019 р.

       

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      Теги: Новости Украины Конфликт в Азовском море Вооруженные силы Украины Операция Объединенных сил Водный транспорт Новости политики
      Источник: 24 Канал
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