Украина проведет масштабные стрельбы из ракетных комплексов возле Крыма

На 2019 Министерство обороны Украины запланировало гораздо более масштабные военные учения, чем было в прошлом году. Всего запланировано четыре учения с боевой стрельбой, а первые из них состоятся в феврале вблизи оккупированного Крыма.

По информации ведомства, боевая подготовка в целом будет касаться подразделений зенитных ракетных войск.

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"Мы вынуждены постоянно наращивать боевые возможности подразделений зенитных ракетных войск (ЗРВ). В 2019 году в подразделения ЗРВ продолжат поступать восстановленные и модернизированные комплексы различных модификаций типа С-300, С-125 и" Бук ", на оборонных предприятиях продолжаются работы по созданию украинских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК), что придут на смену устаревшему оружию советского производства", – рассказал начальник зенитных ракетных войск командования Воздушных Сил ВСУ полковник Юрий Ставский.



ВСУ продолжают пополняться зенитно-ракетными комплексами

По его словам, при подготовке личного состава внимание, прежде всего, будет уделяться боевым стрельбам.

"Планируем провести еще более масштабные, чем в прошлом году, учения. Речь идет о боевых стрельбах со сводными зенитными ракетными полками "Бук-М1" и С-300П. Дивизион "трехсоток" будет вызван в район выполнения учебно-боевых задач внезапно, со штатным вооружением и военной техникой", – отметил он.

В общем на 2019 запланировано четыре учения с боевой стрельбой из ЗРК Бук-М1, ЗРС С-125, С-300П/ПО/В1. В рамках этих учений будет проведено более 150 различных мероприятий боевой подготовки – это, в частности, командно-штабные, тактические учения, тренировки дежурных сил и тому подобное. Кроме того, специалисты ЗРВ примут участие в испытаниях нового ракетного вооружения и осуществлять исследовательские пуски зенитных управляемых ракет в рамках научно-исследовательских работ.

Первые боевые стрельбы зенитных ракетных комплексов состоятся уже в феврале на полигоне "Ягорлык" на Херсонщине вблизи Крыма.



На 2019 запланировано минимум четыре учения с боевой стрельбой из ЗРК Бук-М1, ЗРС С-125, С-300П/ПО/В1

Как пояснили в командовании Воздушных Сил ВСУ, такие меры связаны с угрозами со стороны Кремля , который продолжает наращивать военные силы в оккупированном Крыму и взимает все больше авиационного вооружения на аэродромы вблизи границы с Украиной.

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Последний раз боевые стрельбы на полигоне "Ягорлык" проходили в ноябре 2018 года. Во время тех учений украинские воины применяли широкий спектр зенитно-ракетных комплексов: ЗРК С-300 различных модификаций, "Бук", "Тор", "Оса-АКМ" и др. В стрельбах принимали участие подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск и Зенитно-ракетные войска Воздушных сил ВСУ.