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      НАТО УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Украина проведет масштабные стрельбы из ракетных комплексов возле Крыма

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      В 2019 году ВСУ проведут не менее 4 четырех учений со стрельбой из ЗРК
      В 2019 году ВСУ проведут не менее 4 четырех учений со стрельбой из ЗРК / Пресс-служба Миноброны

      На 2019 Министерство обороны Украины запланировало гораздо более масштабные военные учения, чем было в прошлом году. Всего запланировано четыре учения с боевой стрельбой, а первые из них состоятся в феврале вблизи оккупированного Крыма.

      По информации ведомства, боевая подготовка в целом будет касаться подразделений зенитных ракетных войск.

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      "Мы вынуждены постоянно наращивать боевые возможности подразделений зенитных ракетных войск (ЗРВ). В 2019 году в подразделения ЗРВ продолжат поступать восстановленные и модернизированные комплексы различных модификаций типа С-300, С-125 и" Бук ", на оборонных предприятиях продолжаются работы по созданию украинских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК), что  придут на смену устаревшему оружию советского производства", – рассказал начальник зенитных ракетных войск командования Воздушных Сил ВСУ полковник Юрий Ставский.

      Стрельбы, Крым, Украина, Херсон, ВСУ, Минобороны
      ВСУ продолжают пополняться зенитно-ракетными комплексами 

      По его словам, при подготовке личного состава внимание, прежде всего, будет уделяться боевым стрельбам.

      "Планируем провести еще более масштабные, чем в прошлом году, учения. Речь идет о боевых стрельбах со сводными зенитными ракетными полками "Бук-М1" и С-300П. Дивизион "трехсоток" будет вызван в район выполнения учебно-боевых задач внезапно, со штатным вооружением и военной техникой",  – отметил он.

      В общем на 2019 запланировано четыре учения с боевой стрельбой из ЗРК Бук-М1, ЗРС С-125, С-300П/ПО/В1. В рамках этих учений будет проведено более 150 различных мероприятий боевой подготовки – это, в частности, командно-штабные, тактические учения, тренировки дежурных сил и тому подобное. Кроме того, специалисты ЗРВ примут участие в испытаниях нового ракетного вооружения и осуществлять исследовательские пуски зенитных управляемых ракет в рамках научно-исследовательских работ.

      Первые боевые стрельбы зенитных ракетных комплексов состоятся уже в феврале на полигоне "Ягорлык" на Херсонщине вблизи Крыма.

      Стрельбы, Крым, Украина, Херсон, ВСУ, Минобороны
      На 2019 запланировано минимум четыре учения с боевой стрельбой из ЗРК Бук-М1, ЗРС С-125, С-300П/ПО/В1

      Как пояснили в командовании Воздушных Сил ВСУ, такие меры связаны с угрозами со стороны Кремля , который продолжает наращивать военные силы в оккупированном Крыму и взимает все больше авиационного вооружения на аэродромы вблизи границы с Украиной.

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      Последний раз боевые стрельбы на полигоне "Ягорлык" проходили в ноябре 2018 года. Во время тех учений украинские воины применяли широкий спектр зенитно-ракетных комплексов: ЗРК С-300 различных модификаций, "Бук", "Тор", "Оса-АКМ" и др. В стрельбах принимали участие подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск и Зенитно-ракетные войска Воздушных сил ВСУ.

      Первые масштабные военные учения Украина вблизи админграницы с оккупированным Крымом провела в декабре 2016 года, чем изрядно разозлило Россию. В 2017-м были возле Крыма проведены несколько учений как по преодолению водных преград, так так и по стрельбе из ЗРК.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Вооруженные силы Украины Міністерство оборони України Оружие Новости Крыма Аннексия Крыма Новости Херсона
      Источник: 24 канал
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