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      В Украине прошли учения противовоздушной обороны: фото и видео

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      В Украине состоялись военные учения с боевыми стрельбами на полигоне ВСУ "Ягорлик", которые посетил Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов.

      Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

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      Отмечается, что в учениях с использованием широкого спектра зенитно-ракетных комплексов (ЗРК С-300 различных модификаций, "Бук", "Тор", "Оса-АКМ" и другие) принимали участие подразделения Противовоздушной обороны Сухопутных войск и Зенитно-ракетные войска Воздушных сил ВСУ.


      Учения противовоздушной обороны

      Военные также провели испытания зенитно-ракетных комплексов, которые прошли глубокую модернизацию.

      "Восстановление системы противовоздушной обороны является одной из наиболее актуальных проблем сектора безопасности и обороны нашего государства и одним из важных приоритетов, определенных СНБО Украины", – сказал Турчинов.


      Боевые стрельбы на полигоне ВСУ "Ягорлик"

      По словам Секретаря СНБО Украины, целью этих комплексных учений и испытаний была отработка системы многоэшеленной противовоздушной обороны страны, "определение путей модернизации зенитно-ракетных комплексов, стоящих на вооружении ВСУ, и заданий на разработку новых средств противовоздушной обороны".

      Теги: Новости Украины Новости политики Оружие Александр Турчинов Вооруженные Силы Украины СНБО
      Источник: 24 Канал
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