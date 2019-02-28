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      Как будут охранять Азовское море от новой волны агрессии России

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      В ГПСУ рассказали об охране побережья Азовского моря
      В ГПСУ рассказали об охране побережья Азовского моря / Фото из открытых источников

      Из-за агрессивных настроений России Украина продолжает усиливать надзор за Азовским морем. На побережье уже в этом году планируют установить современные радиолокационные комплексы и системы видеонаблюдения.

      Сейчас на побережье Азовского моря уже установили 5 новых пограничных башен и модулей для несения службы, сообщил помощник Председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян во время брифинга.

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      Именно на этих объектах установят современные радиолокационные комплексы и системы видеонаблюдения.

      Из-за новой волны агрессии России в Азовском и Черном морях – Госпогранслужба Украины была вынуждена перестроить систему охраны и обороны морских рубежей. Кроме того, пограничники усилили морскую составляющую своей деятельности.

      Так, все морские подразделения – от Дуная до Азова, теперь выведены под одно командование в рамках общего замысла со штабом ООС и ВМС ВСУ Украины.

      Слободян также добавил, что увеличивают количество отделов специальных действий на воде. Их комплектуют, обучают персонал и реорганизуют другие подразделения.

      В частности, на прошлой неделе на правительственном уровне поддержали и реализовали инициативу администрации Госпогранслужбы по созданию еще одного отряда морской охраны в городе Измаил.

      Помощник председателя ГНСУ также добавил, что уже в этом году корабли Госпогранслужбы осуществили более 30 выходов в море, осмотрели 20 судов, отработали около 10 боевых упражнений и более 60 тактических задач.

      Свое присутствие в Черном море усиливает и НАТО, группа кораблей войдет в Черное море для проведения совместных учений с украинскими военными. Это станет составной наращивания присутствия сил НАТО в регионе и поддержкой Украины от союзников.

      Кроме того, в 2019 году почти ежемесячно постоянная группировка кораблей Альянса будет заходить в украинские порты. Также особое внимание партнеров будет направлено на помощь военным и воздушным силам Украины.

      Так, американский эсминец "Дональд Кук" 27 февраля покинул порт Одессы и стал третьим судном, которое провело операцию в Черном море в 2019 году. Его визит в Одессу был четвертым заходом судов США в этот порт с января 2018 года.

      Как Россия проявляет агрессию в Керченском проливе?
      25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряка. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.
      Уже почти год Россия блокирует в Азовском море иностранные суда, направляющиеся в украинские порты. Время задержки кораблей может достигать более недели. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки. Послы Европейского союза договорились о введении дополнительных санкций против 8 граждан России, причастных к захвату украинских военных вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Украина – Россия Новости России Госпогранслужба авиация Конфликт в Азовском море
      Источник: 24 Канал
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