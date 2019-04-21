Россия озвучила условия для прохода украинских кораблей через Керченский пролив

В России дерзко заявили, что корабли Военно-морских сил ВСУ могут без проблем проходить из Черного моря в Азовское через Керченский пролив, только нужно соблюдать нормы безопасности.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что в ноябре прошлого года корабли ВМС якобы нарушили безопасность во время прохода в Азовское море, поэтому российские пограничники обстреляли суда и захватили украинских моряков в плен, передает ТАСС.

Читайте также: Конфликт на Азове: Россия дерзко отреагировала на обращение Украины в суд ООН

Как мы уже много раз говорили, дело в том, что нет никаких проблем для прохода украинских военных кораблей из Черного моря в свои порты в Азовском море. Единственное условие – нужно соблюдать нормы безопасности плавания через Керченский пролив,

– заявил Лавров.

В то же время, он цинично добавил, что Украина якобы "планирует новый проход через Керченский пролив с провокациями". Глава российского МИД также убежден, что НАТО и его корабли не будут принимать участия в этих проходах, а лишь могут поддержать Украину "морально или политически".

Ранее в России пригрозили любыми способами, в том числе и жесткими, останавливать все суда, которые, по ее мнению незаконно будут идти через Керченский пролив. Москва угрожает задерживать "нарушителей своей границы в прямом эфире" независимо от национальности. Также, в Совете Федерации России пригрозили Украине военным конфликтом. Также страна-агрессор раскритиковали военное присутствие НАТО в Черноморском регионе в поддержку Грузии и Украины, пострадавших от российской агрессии.

Почему Украина должна осуществить проход через Керченский пролив?

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Украина планирует еще один проход военных кораблей через Керченский пролив. Такой проход может состояться уже вскоре с участием представителей ОБСЕ и международных организаций. По его словам, для Украины это принципиально. Иначе Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря, предъявит миру самоопределеные новые морские границы в Черном море, де-факто легализировав оккупацию Крыма.

Как НАТО планирует помогать Украине?

Страны НАТО значительно активизируют свою работу в Черном море в 2019 году. Почти ежемесячно постоянные группировки кораблей Альянса будут заходить в украинские порты. Там они будут проходить совместные учения с военно-морскими силами Украины. Особое внимание партнеров НАТО будет направлено ​​на помощь Военно-морским силам и Воздушным силам Украины. Также НАТО планирует принять необходимые меры для обеспечения безопасного прохода судов Украины через Керченский пролив. С этой же целью организация планирует расширить масштабы воздушной разведки в регионе Черного моря.

Как Россия напала на Украину в Азовском море?

25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Свой шаг в России аргументировали тем, что якобы судна ВМС неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись к Керченскому проливу.



Также Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, являются военнопленными. Предварительное следствие по делу моряков продлится в России до 25 мая.



Уже почти год Россия блокирует в Азовском море иностранные суда, направляющиеся в украинские порты. Время задержки кораблей может достигать более недели. В следствии этого украинская экономика несет большие убытки.



24 января Парламентская ассамблея Совета Европы приняла украинскую резолюцию по Азову, где Украина требует освобождения моряков и политзаключенных в России.