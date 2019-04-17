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      Конфликт на Азове: Россия дерзко отреагировала на обращение Украины в суд ООН

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      Россия не признает права трибунала ООН рассматривать инцидент в Керченском проливе
      Россия не признает права трибунала ООН рассматривать инцидент в Керченском проливе / Фото из открытых источников

      Россия раскритиковала обращение Украины в Международный трибунал по морскому праву для освобождения плененных в Керченском проливе моряков ВМС. Также, Кремль не собирается признавать права суда, который якобы "не обладает юрисдикцией" для рассмотрения инцидента на Азове.

      Президент Петр Порошенко 16 апреля сообщил, что Украина обратится в Международный трибунал по морскому праву с требованием принять меры в отношении России и освободить военнопленных моряков, которые были незаконно обстреляны и захвачены в районе Керченского пролива.

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      Министерство иностранных дел России цинично отреагировало на это обращение Украины. В ведомстве страны-агрессора убеждены, что трибунал ООН не может рассматривать конфликт на Азове, потому что якобы не имеет соответствующих полномочий.

      Не видим в запрошенных Украины временных мероприятиях элемента срочной необходимости, что является обязательным условием их предписаний. Процессуальные права украинских моряков неуклонно соблюдаются, они пользуются услугами адвокатов, получают медицинскую помощь,
      – заявили в МИД РФ.

      В ведомстве убеждены, что "керченский спор" необходимо решить с помощью российско-украинских консультаций. В частности, Россия призвала Украину вместо обращения в суд пойти на прямые консультации с Москвой из-за ситуации с украинскими моряками.

      Как Россия напала на Украине в Азовском море?
      25 ноября 2018 года на границе Черного и Азовского морей в районе Керченского пролива пограничный корабль РФ умышленно врезался в буксир украинских военных. Этот буксир был одним из трех украинских военных кораблей, которые законно направлялись из порта Одессы в порт в Мариуполе. Свой шаг в России аргументировали тем, что якобы украинские корабли неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись к Керченскому проливу.

      После инцидента украинские корабли продолжили идти в Мариуполь, однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные корабли открыли огонь по украинским судах. В результате стрельбы 6 украинских военных моряков получили ранения.

      Российские пограничники также захватили 2 украинских корабля и взяли в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все моряки заявили следствию в РФ, являются военнопленными. Предварительное следствие по делу вийськоих продлится в России до 25 мая.

      24 января Парламентская ассамблея Совета Европы приняла украинскую резолюцию по Азову, где Украина требует освобождения моряков и политзаключенных в России.

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      Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Новости политики Украинцы в плену РФ Конфликт в Азовском море ООН
      Источник: 24 канал
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