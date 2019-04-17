Конфлікт на Азові: Росія зухвало відреагувала на звернення України в трибунал ООН

Росія розкритикувала звернення України до Міжнародного трибуналу з морського права для звільнення полонених в Керченській протоці моряків ВМС. Також, Кремль не збирається визнавати права суду, який нібито "не володіє юрисдикцією" для розгляду інциденту на Азові.

Президент Петро Порошенко 16 квітня повідомив, що Україна звернеться у Міжнародний трибунал з морського права з вимогою застосувати заходи до Росії й звільнити військовополонених моряків, які були незаконно обстріляні та захоплені у районі Керченської протоки.

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Міністерство закордонних справ Росії цинічно відреагувало на це звернення України. У відомстві країни-агресора переконані, що трибунал ООН не може розглядати конфлікт на Азові, бо нібито не має відповідних повноважень.

Не вбачаємо в запитаних Україною тимчасових заходах елементу термінової необхідності, що є обов’язковою умовою їхніх приписів. Процесуальні права українських моряків неухильно дотримуються, вони користуються послугами адвокатів, отримують медичну допомогу,

– заявили в МЗС РФ.

У відомстві переконані, що "керченську суперечку" необхідно вирішити за допомогою російсько-українських консультацій. Зокрема, Росія закликала Україну замість звернення до суду піти на прямі консультації з Москвою через ситуацію з українськими моряками.

Як Росія напала на Україну в Азовському морі? 25 листопада 2018 року на межі Чорного та Азовського морів у районі Керченської протоки прикордонний корабель РФ умисно врізався у буксир українських військових. Цей буксир був одним із трьох українських військових кораблів, які законно прямували з порту Одеси до порту в Маріуполі. Свій крок у Росії аргументували тим, що нібито українські кораблі неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.



Після інциденту українські кораблі продовжили прямувати до Маріуполя, проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні кораблі відкрили вогонь по українських суднах. Внаслідок стрілянини 6 українських військових моряків зазнали поранень.



Російські прикордонники також захопили 2 українських кораблі та взяли в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими. Попереднє слідство у справі військоих триватиме у Росії до 25 травня.



24 січня Парламентська асамблея Ради Європи прийняла українську резолюцію по Азову, де Україна вимагає звільнення моряків і політв'язнів у Росії.