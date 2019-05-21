Радник Януковича Андрій Портнов в Україні: чому він повернувся

В Україну повернувся одіозний політик команди Януковича Андрій Портнов. Напередодні він прилетів в Київ. Його підозрювали у зловживанні службовим становищем – а саме у тиску на суддів, і навіть у держзраді.

Останні 5 років екс-заступник глави Адміністрації Президента-втікача Віктора Януковича прожив в Австрії. Там оселився одразу після Революції Гідності.

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"Здесь я свободный человек. За 2 года меня никто не останавливал, не выскакивал с кустов", – сказав Портнов.

В Україні ще у 2015 році прокуратура відкрила на нього кримінальне провадження за присвоєння та розтрату майна і зловживання службовим становищем. А торік через підозру у державній зраді за нього взялася ще й СБУ.

Андрій Портнов прославився тим, що в команді Віктора Януковича тиснув на суддів, спонукаючи їх ухвалювати необхідні рішення. А ще саме він, начебто написав ті самі "диктаторські закони Януковича", які Верховна Рада ухвалила 16 січня 2014 року. Вони значно обмежували конституційні права громадян і були направлені проти Євромайдану.

Та, здається, дляслідчих органів доказів вини забракло. Коли у соцмережах генпрокурора запитали як так сталося, він відповів: "А у вас є докази про скоєний злочин".



Допис у соцмережі

У ГПУ не знайшли доказів вини, то тепер Андрій Портнов вимагає негайного звільнення генпрокурора Юрія Луценка і глави СБУ Грицака.

Якщо б влада при Петрові Порошенкові всерйоз хотіла боротися з Андрієм Портновим, треба було боротися не з ним, бо там важко було щось знайти, треба було боротися з його людьми в судовій системі. Порошенку варто остерігатися, тому що наявність юридичної техніки Портнова, а також свої люди в судах – це як мінімум проблема,

– зазначив політолог Володимир Фесенко.

Повернення Портнова більшість українських активістів розцінили не інакше як реванш проросійських сил.



Віктор Янукович та Андрій Портнов

"Повернення його – це така ознака, ну якщо не реваншу, то розуміння, що ті тенденції змін, які були за останні 5 років, знаходяться під загрозою. Його офіційна позиція, яку він сам висловлює, говорить про те, що він буде все ж таки долучатися до переслідування або до розслідування, або до юридичної підтримки розслідування справ проти діючого президента Петра Порошенка", – наголосив народний депутат України Мустафа Найєм.

Андрій Портнов своїх намірів не приховує: повернувся, щоб поквитатися з недругами. У соцмережах обіцяє: в країні розпочнуться процеси, які торкнуться, зокрема, активістів та патріотів.



Допис у соцмережі

Погрози можуть мати ознаки злочину, тому я думаю, він надто сильно розігнався, все-таки він не глава АП, а Володимир Зеленський – не Віктор Янукович,

– прокоментувала директор Центру протидії корупції Дар'я Каленюк.

Та головна ціль Портнова – не активісти.

"Це Петро Порошенко, це Борис Філатов – заступник голови його Адміністрації, це Сергій Пашинський – глава комітету з безпеки, це лідер фракції "Народного фронту" Максим Бурбак", – заявляв екс-заступник глави Адміністрації президента (2010-2014) Андрій Портнов.

Юридичної війни між Андрієм Портновим і Петром Порошенко не уникнути. А для нової влади залишатиметься проблемою, доки матиме своїх людей у судовій системі, кажуть експерти. І вже роблять ставки на те, хто із команди Януковича повернеться до України наступним.

"Основна причина чому вони повертаються – бездіяльність ГПУ протягом 5 років. Андрій Портнов був у списку Євросоюзу. Він перший прилетів, бо у ГПУ не було доказів його злочинних діянь", – додала Дар'я Каленюк.

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А тим часом Андрій Портнов не почувається у безпеці на батьківщині. Тут його охороняють поліцейські з автоматами. Про це він повідомив телеканалу Newsone.