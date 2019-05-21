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      Советник Януковича Андрей Портнов в Украине: почему он вернулся

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      В Украину вернулся одиозный политик команды Януковича Андрей Портнов. Накануне он прилетел в Киев. Его подозревали в злоупотреблении служебным положением – а именно в давлении на судей, и даже в госизмене.

      Последние 5 лет экс-заместитель главы Администрации президента-беглеца Виктора Януковича прожил в Австрии. Там поселился сразу после Революции Достоинства.

      Читайте также: Меня охраняют полицейские с автоматами, – одиозный Портнов о своем пребывании в Украине

      "Здесь я свободный человек. За 2 года меня никто не останавливал, не выскакивал из кустов", – сказал Портнов.

      В Украине еще в 2015 году прокуратура открыла на него уголовное производство за присвоение и растрату имущества и злоупотребление служебным положением. А в прошлом году из-за подозрения в государственной измене за него взялась еще и СБУ.

      Андрей Портнов прославился тем, что в команде Виктора Януковича давил на судей, побуждая их принимать необходимые решения. А еще именно он, якобы написал те самые "диктаторские законы Януковича", которые Верховная Рада приняла 16 января 2014 года. Они значительно ограничивали конституционные права граждан и были направлены против Евромайдана.

      Но, кажется, для следственных органов доказательств вины не хватило. Когда в соцсетях генпрокурора спросили, как так произошло, он ответил: "А у вас есть доказательства о совершенном преступлении".

      луценко портнов янукович
      Комментарий в соцсети

      В ГПУ не нашли доказательств вины, то теперь Андрей Портнов требует немедленного увольнения генпрокурора Юрия Луценко и главы СБУ Грицака.

      Если бы власть при Петре Порошенко всерьез хотела бороться с Андреем Портновым, надо было бороться не с ним, потому что там трудно было что-то найти, надо было бороться с его людьми в судебной системе. Порошенко стоит опасаться, потому что наличие юридической техники Портнова, а также свои люди в судах – это как минимум проблема,
      – отметил политолог Владимир Фесенко.

      Возвращение Портнова большинство украинских активистов расценили не иначе, как реванш пророссийских сил.

      портнов янукович
      Виктор Янукович и Андрей Портнов

      "Его возвращение – это такой признак, ну если не реванша, то понимания, что те тенденции, которые были за последние 5 лет, находятся под угрозой. Его официальная позиция, которую он сам высказывает, говорит о том, что он будет все же приобщаться к преследованию, или к расследованию, или к юридической поддержке расследования дел против действующего президента Петра Порошенко", – подчеркнул народный депутат Украины Мустафа Найем.

      Андрей Портнов своих намерений не скрывает: вернулся, чтобы поквитаться с недругами. В соцсетях обещает: в стране начнутся процессы, которые коснутся, в частности, активистов и патриотов.

      портнов порошенко янукович
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      Угрозы могут иметь признаки преступления, поэтому я думаю, он слишком сильно разогнался, все-таки он не глава АП, а Владимир Зеленский – не Виктор Янукович,
      – прокомментировала директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.

      Но главная цель Портнова – не активисты.

      "Это Петр Порошенко, это Борис Филатов – заместитель главы его Администрации, это Сергей Пашинский – глава комитета по безопасности, лидер фракции "Народного фронта" Максим Бурбак", – заявлял экс-заместитель главы Администрации президента (2010-2014) Андрей Портнов.

      Юридической войны между Андреем Портновым и Петром Порошенко не избежать. А для новой власти он будет оставаться проблемой, пока будет иметь своих людей в судебной системе, говорят эксперты. И уже делают ставки на то, кто из команды Януковича вернется в Украину следующим.

      "Основная причина, почему они возвращаются – бездействие ГПУ в течение 5 лет. Андрей Портнов был в списке Евросоюза. Он первый прилетел, потому что у ГПУ не было доказательств его преступных деяний", – добавила Дарья Каленюк.

      Читайте также: ГПУ не задержала Портнова, поскольку торгуется с Зеленским, – эксперт

      А тем временем Андрей Портнов не чувствует себя в безопасности на родине. Здесь его охраняют полицейские с автоматами. Об этом он сообщил телеканалу Newsone.

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      Автор: Марина Молька
      Теги: Новости Украины Юрий Луценко ГПУ Петр Порошенко Администрация Президента Виктор Янукович
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