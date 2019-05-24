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      Портнов уже в третий раз пожаловался на "преступление" Порошенко в ГБР

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      Портнов пожаловался на Порошенко в ГБР относительно телеканала "Прямой"
      Портнов пожаловался на Порошенко в ГБР относительно телеканала "Прямой" / Коллаж 24 канала

      Экс-заместитель главы Администрации Президента времен Виктора Януковича – Андрей Портнов зарегистрировал в Государственном бюро расследований уже третье заявление относительно пятого президента Петра Порошенко. В заявлении Портнов сообщил о якобы отмывании Порошенко средств, легализации незаконных доходов и неуплате налогов.

      "Порошенко в составе организованной преступной группы завладел телеканалом "Прямой", оформив его на оффшорную компанию, которая фиктивно принадлежала бывшему члену "Партии регионов" Макеенко", – написал Портнов в своем Telegram-канале.

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      Что известно о первых двух заявлениях Портнова против Порошенко?

      21 мая Портнов сообщил, что направил в ГБР "первое заявление о преступлении", который видит в действиях Порошенко в ноябре 2018 года. Говорится о событиях 25 ноября, когда корабельная группа ВМС ВСУ переходила из Черного в Азовское море в районе Керченского пролива и подверглась атаке со стороны России.

      По замыслу Порошенко и возглавляемой им организованной группы лиц, спровоцированный инцидент должен был привести к резонансным последствиям и возможности утверждать об открытой агрессии Российской Федерации против Украины в Азовском море, как следствие, о наличии повода для введения военного положения,
      – заявлял Портнов.

      По заявлению Портнова ГБР начало досудебное расследование по факту возможной государственной измены и действий, направленных на захват государственной власти со стороны руководства Украины в конце 2018 года.

      23 мая Портнов сообщил, что зарегистрировал в ГБР еще одно заявление по Порошенко. В ней экс-глава АП обвинил пятого президента в отмывании украденных в армии денег через оффшорные сделки.

      Что известно об Андрее Портнове?
      Юрист по образованию, был заместителем главы Администрации Президента Януковиче. Занимался вопросами судебной вертикали и переписыванием Уголовно-процессуального кодекса. Давил на судей, побуждая их принимать необходимые решения. Портнов – разработчик скандальных "диктаторских законов", одобренных парламентом 16 января 2014 года, которые ограничивали конституционные права украинцев и были направлены против Евромайдана.

      После Революции Достоинства Портнов выехал в Россию, а затем переехал в Австрию. В 2015 году ГПУ возбудила дело против Портнова по подозрению в присвоении, растрате имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением; злоупотреблении властью или служебным положением.

      Портнов находился под санкциями Евросоюза, но его имя исключили из санкционного списка, когда Портнов выиграл суд "Портнов против Совета ЕС". 19 мая 2019 года Портнов вернулся в Украину.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Андрей Портнов Медиа СМИ Государственное бюро расследований
      Источник: 24 канал
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