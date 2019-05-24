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      Портнов вже втретє поскаржився на "злочин" Порошенка до ДБР

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      Портнов поскаржився на Порошенка до ДБР через телеканал "Прямий"
      Портнов поскаржився на Порошенка до ДБР через телеканал "Прямий" / Колаж 24 канал

      Екс-заступник глави Адміністрації Президента часів Віктора Януковича – Андрій Портнов зареєстрував у Державному бюро розслідувань вже третю заяву щодо п'ятого президента Петра Порошенка. У заяві Портнов повідомив про нібито відмивання Порошенком коштів, легалізації незаконних доходів і несплаті податків.

      "Порошенко в складі організованої злочинної групи заволодів телеканалом "Прямий", оформивши його на офшорну компанію, яка фіктивно належала колишньому членові "Партії регіонів" Макеєнку", – написав Портнов у своєму Telegram-каналі.

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      Що відомо про перші дві заяви Портнова проти Порошенка?

      21 травня Портнов повідомив, що скерував до ДБР "першу заяву про злочин", який вбачає в діях Порошенка в листопаді 2018 року. Мовиться про події 25 листопада, коли корабельна група ВМС ЗСУ переходила з Чорного в Азовське море в районі Керченської протоки і зазнала атаки зі сторони Росії.

      За замислом Порошенка та очолюваної ним організованої групи осіб, спровокований інцидент мав призвести до резонансних наслідків та можливості стверджувати про відкриту агресію Російської Федерації проти України в Азовському морі, як наслідок, про наявність приводу для введення воєнного стану,
      – заявляв Портнов.

      За заявою Портнова ДБР почало досудове розслідування за фактом можливої ​​державної зради і дій, спрямованих на захоплення державної влади з боку керівництва України в кінці 2018 року.

      23 травня Портнов повідомив, що зареєстрував у ДБР ще одну заяву щодо Порошенка. У ній екс-голова АП звинуватив п’ятого президента у відмиванні вкрадених в армії грошей через офшорні угоди.

      Що відомо про Андрія Портнова? Юрист за освітою, був заступником голови Адміністрації Президента часів Януковича. Займався питаннями судової вертикалі і переписуванням Кримінально-процесуального кодексу. Тиснув на суддів, спонукаючи їх ухвалювати необхідні рішення. Портнов – розробник скандальних "диктаторських законів", схвалених парламентом 16 січня 2014 року, які обмежували конституційні права українців і були скеровані проти Євромайдану.

      Після Революції Гідності Портнов виїхав до Росії, а згодом переїхав до Австрії. У 2015 році ГПУ відкрила справу проти Портнова за підозрою у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем; зловживанні владою або службовим становищем.

      Портнов перебував під санкціями Євросоюзу, але його ім’я вилучили із санкційного списку, коли Портнов виграв суд "Портнов проти Ради ЄС". 19 травня 2019 року Портнов повернувся в Україну.

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      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Андрій Портнов Державне бюро розслідувань ЗМІ Медіа
      Джерело: 24 канал
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