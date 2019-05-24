Він мені там допомагає у дечому, – Коломойський про взаємини з Портновим

Олігарх Ігор Коломойський розповів, що з Андрієм Портновим – заступником глави Адміністрації Президента часів Януковича, його пов'язує юридичне питання за кордоном, яке колишній чиновник для нього вирішує.

За словами бізнесмена, він нещодавно бачився з Портновим за кавою. На зустрічі обговорювали згадане юридичне питання. Про що саме йдеться, Коломойський не уточнив. Проте в інтерв’ю "Українській правді" зазначив, що "він так змужнів у цьому питанні".

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"Він мені там допомагає у дечому. Коли відбивався від усіх міжнародних санкцій, то він пройшов серйозний шлях. Думаю, сьогодні це фахівець №1 щодо того, як відбиватися від необґрунтованих і придуманих звинувачень", — сказав Коломойський.

Олігарх висловив підтримку діям Портнова щодо заяв проти Петра Порошенка і людей з його оточення, які той скерував до Державного бюро розслідувань. Портнов звинувачує Порошенка у тому, що після нападу Росії на українські судна в районі Керченської протоки 25 листопада 2018 року, президент запропонував парламенту ввести воєнний стан на всі території України строком на 60 діб, "що унеможливлювало вчасне проведення виборів Президента України, передвиборча кампанія яких мала б розпочатися 31 грудня 2018 року". Проте згодом президент нібито був змушений відступити від свого замислу та запропонував парламенту ввести воєнний стан строком на 30 діб на території лише 10 областей.

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"Не засуджую точно. Скоріше так, морально я на його боці (на боці Портнова – 24 канал), дуже підтримую. А в деяких питаннях просто підтримую. Тому що було кілька ситуацій, в яких Порошенко міг спокійно розпорядитися і перестати його переслідувати. А він продовжував переслідувати. Особисто Порошенко", — прокоментував Коломойський.

Хто такий Андрій Портнов?

Юрист за освітою, був заступником голови Адміністрації президента часів Януковича. Займався питаннями судової вертикалі і переписуванням Кримінально-процесуального кодексу. Тиснув на суддів, спонукаючи їх ухвалювати необхідні рішення. Портнов – розробник скандальних "диктаторських законів", схвалених парламентом 16 січня 2014 року, які обмежували конституційні права українців і були скеровані проти Євромайдану.

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Після Революції Гідності Портнов виїхав до Росії, а згодом переїхав до Австрії. У 2015 році ГПУ відкрила справу проти Портнова за підозрою у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем; зловживанні владою або службовим становищем.

Портнов перебував під санкціями Євросоюзу, але його ім’я вилучили із санкційного списку, коли Портнов виграв суд "Портнов проти Ради ЄС".

19 травня 2019 року Портнов повернувся в Україну та розповідає, що в країні його охороняють поліція з автоматниками.