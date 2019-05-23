Коломойський консультує політичний проект, який піде на вибори в Раду

Бізнесмен Ігор Коломойський консультує новий всеукраїнський політичний проект, який створюється, щоб піти на парламентські вибори. Після повернення в Україну Коломойський зустрічається з лідером партії "Відродження" Віталієм Хамутинніком і бізнесменом Павлом Фуксом.

"У нас є спільні питання. Є комерційні питання, є політичні. Чули, оголосили про те, що новий політичний проект створюється?", – сказав Коломойський в інтерв'ю відео-проекту "Чітко інтерв'ю".

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Він уточнив, що це буде всеукраїнський проект, в який ввійдуть партія "Відродження", частина "Волі народу", партія мера Одеси Геннадія Труханова "Довіряй ділам".

"Це буде партія, в якій будуть представлена велика кількість мерів. Ви ж розумієте, що після президентських виборів має відбутися перезавантаження тих проектів, які були неуспішні? "Відродження" було на президентських виборах, набрало благородно до 1%", – сказав Коломойський.

На його думку, "Відродження" вимагає перезавантаження, адже вичерпав себе в тому вигляді, як є зараз. Партія також вимагає об'єднання, більш розширеного розуміння ідеології, якоїсь насиченості, додав Коломойський. "Я завжди говорив, що я симпатик "Відродження", – додав він.

На питання про участь Коломойського в цьому проекті, він відповів: "Консультативна, звичайно".

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Фукс – найближчий друг Кернеса, тому він є в цьому проекті, сказав бізнесмен.

"Фукс сам особисто на вибори не йде. Але він зацікавлений, тому що там Харків повинен бути представлений досить представницьки. І в "Відродження" багато мажоритарників по Харкову. І по Одесі точно так само. Є велика кількість по всій Україні", – сказав Коломойський.

Коли відбудуться парламентські вибори? Дострокові вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня 2019 року. Виборча кампанія починається 24 травня. В цей день вже можуть висуватися кандидати у народні депутати від партій та в мажоритарних округах. 25 червня – останній день реєстрації в ЦВК. Офіційні результати виборів ЦВК має оприлюднити до 10 серпня.