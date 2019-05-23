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      Коломойский консультирует политический проект, который пойдет на выборы в Раду

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      Коломойский рассказал, что консультирует всеукраинский политический проект
      Коломойский рассказал, что консультирует всеукраинский политический проект / Кадр из видео

      Бизнесмен Игорь Коломойский консультирует новый всеукраинский политический проект, который создается, чтобы пойти на парламентские выборы. После возвращения в Украину Коломойский встречается с лидером партии "Возрождение" Виталием Хамутинником и бизнесменом Павлом Фуксом.

      "У нас есть общие вопросы. Есть коммерческие вопросы, есть политические. Слышали, объявили о том, что новый политический проект создается?", – сказал Коломойский в интервью видео-проекта "Четко интервью".

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      Он уточнил, что это будет всеукраинский проект, в который войдут партия "Возрождение", часть "Воли народа", партия мэра Одессы Геннадия Труханова "Доверяй делам".

      "Это будет партия, в которой будет представлено большое количество мэров. Вы же понимаете, что после президентских выборов должна состояться перезагрузка тех проектов, которые были неуспешными? "Возрождение" было на президентских выборах, набрало благородно до 1%", – сказал Коломойский.

      По его мнению, "Возрождение" требует перезагрузки, ведь исчерпало себя в том виде, какой есть сейчас. Партия также требует объединения, более расширенного понимания идеологии, какой-то насыщенности, добавил Коломойский. "Я всегда говорил, что я симпатик "Возрождения", – добавил он.

      На вопрос об участии Коломойского в этом проекте, он ответил: "Консультативное, конечно".

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      Фукс – ближайший друг Кернеса, поэтому он в этом проекте, сказал бизнесмен.

      "Фукс сам лично на выборы не идет. Но он заинтересован, потому что там Харьков должен быть представлен достаточно представительно. И в "Возрождении" много мажоритарщиков по Харькову. И в Одессе точно так же. Есть большое количество по всей Украине", – сказал Коломойский.

      Когда состоятся парламентские выборы?Досрочные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избирательная кампания начинается 24 мая. В этот день уже могут выдвигаться кандидаты в народные депутаты от партий и в мажоритарных округах. 25 июня – последний день регистрации в ЦИК. Официальные результаты выборов ЦИК должен обнародовать до 10 августа.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Парламентские выборы 2019 Геннадий Кернес Геннадий Труханов Виталий Хомутынник Видродження Игорь Коломойский
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