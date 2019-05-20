Кернес и Труханов договорились вместе создать политическую партию

Городские головы Харькова и Одессы Геннадий Кернес и Геннадий Труханов договорились о создании совместной партии для участия в парламентских выборах. Финальные переговоры состоялись несколько дней назад.

Говорится о формировании условной "партии мэров" с прицелом на электорат юго-востока Украины, а целью партии является участие в парламентских выборах. Предполагается, что избирательный список возглавит Геннадий Кернес, пишет LB.ua.

Возможно, формальной базой объединения станет партия Геннадия Труханова "Доверяй делам" (для соблюдения требования Минюста о продолжительности регистрации политсил, которые намерены участвовать в выборах). Интересно, что союзники якобы рассчитывают на информационную поддержку холдинга "1+1".

"Я подтверждаю, что переговоры были. И не только с Трухановым. Но конкретики пока нет. На данном этапе речь о том, что объединяются мэры, а технические детали уточним позднее", – сказал Геннадий Кернес в телефонном разговоре с LB.ua.

В свою очередь Геннадий Труханов эти сведения также подтвердил, отметив: "Мы с Кернесом знаем друг друга давно, а муниципальные депутаты наших городов имеют множество совместных проектов, тесно сотрудничают. Совершенно закономерно, что, опираясь на такую базу, мы задумались о том, чтобы дальше продвигать позитивы, наработанные в наших городах".

К слову, ранее в интервью LB.ua Труханов довольно скептически комментировал идею "партии мэров". Правда, тогда речь шла об Ассоциации городов Украины, как фундаменте ее создания, и Виталии Кличко, как главном лоббисте. Сейчас Труханов говорит, что Ассоциация городов – "структура, созданная сверху, тогда как мы говорим, и это очень важно, об объединении с инициативой снизу".

По мнению Труханова, короткие сроки досрочной избирательной кампании не являются препятствием для успеха проекта, поскольку "в наших городах у нас очень высокие рейтинги и время на раскрутку не нужно". Относительно всего прочего он сообщил, что проект на стадии обсуждения и с конкретикой пока не определились.

Также стало известно, что партия "Возрождение" объединилась вместе с партией городского головы Одессы Геннадия Труханова "Доверяй делам" и частью партии "Наш край". Эту информацию подтвердил сопредседатель партии "Возрождение" Виталий Хомутынник, как написала "Украинская правда".

"Мы уже в мае планируем провести съезд, и вы все увидите. Могу только подтвердить, что господин Труханов и господин Кернес будут в первой пятерке списка", – отметил Хомутынник. По словам депутата, к будущему объединению уже присоединились мажоритарщики Сергей Шахов и Станислав Березкин, с другими депутатами продолжаются переговоры.