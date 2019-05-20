Кернес і Труханов домовилися разом створити політичну партію

Міські голови Харкова і Одеси Геннадій Кернес і Геннадій Труханов домовилися про створення спільної партії для участі в парламентських виборах. Фінальні переговори відбулися кілька днів тому.

Мовиться проо формування умовної "партії мерів" з прицілом на електорат південного Сходу України, а метою партії є участь у парламентських виборах. Передбачається, що виборчий список очолить Геннадій Кернес, пише LB.ua.

Можливо, формальної базою об'єднання стане партія Геннадія Труханова "Довіряй справам" (для дотримання вимоги Мін'юсту щодо тривалості реєстрації політсил, які мають намір брати участь у виборах). Цікаво, що союзники начебто розраховують на інформаційну підтримку холдингу "1+1".

"Я підтверджую, що переговори були. І не тільки з Трухановим. Але конкретики поки немає. На даному етапі мова про те, що об'єднуються мери, а технічні деталі уточнимо пізніше", – сказав Геннадій Кернес в телефонній розмові з LB.ua.

У свою чергу Геннадій Труханов ці відомості також підтвердив, зазначивши: "Ми з Кернесом знаємо один одного давно, а муніципальні депутати наших міст мають безліч спільних проектів, тісно співпрацюють. Абсолютно закономірно, що, спираючись на таку базу, ми задумалися про те, щоб далі просувати позитиви, напрацьовані в наших містах ".

До слова, раніше в інтерв'ю LB.ua Труханов досить скептично коментував ідею "партії мерів". Щоправда, тоді мова йшла про Асоціацію міст України як фундаменті її створення і Віталія Кличка як головного лобіста. Зараз Труханов каже, що Асоціація міст – "структура, створена зверху, тоді як ми говоримо, і це дуже важливо, про об'єднання з ініціативою знизу".

На думку Труханова, короткі терміни дострокової виборчої кампанії не є перешкодою для успіху проекту, оскільки "в наших містах у нас дуже високі рейтинги і час на розкрутку не потрібно". Щодо всього іншого він повідомив, що проект в стадії обговорення і з конкретикою поки не визначилися.

Також стало відомо, що партія "Відродження" об'єднується разом з партією міського голови Одеси Геннадія Труханова "Довіряй справам" і частиною партії "Наш край". Цю інформацію підтвердив співголова партії "Відродження" Віталій Хомутинник, як написала "Українська правда".

"Ми вже в травні плануємо провести з'їзд, і ви все побачите. Можу тільки підтвердити, що пан Труханов і пан Кернес будуть в першій п'ятірці списку", – зазначив Хомутинник. За словами депутата, до майбутнього об'єднання вже приєдналися мажоритарники Сергій Шахов і Станіслав Березкін, з іншими депутатами тривають переговори.