Коломойский встречался с Аваковым в день инаугурации Зеленского

Бизнесмен Игорь Коломойский встречался с министром внутренних дел Арсеном Аваковым в день инаугурации президента Владимира Зеленского 21 мая. На вопрос о мотиве этой встречи бизнесмен сказал, что это была встреча старых друзей, которые не виделись 2 года.

"Боевое содружество. Я с Аваковым не был знаком лично до 2014 года, пока он не стал министром внутренних дел, а я губернатором", – рассказал Коломойский в интервью видео-проекта "Четко интервью".

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При этом бизнесмен утверждает, что не имеет точек соприкосновения с Аваковым в бизнесе.

"Никогда не пересекались, а не пересекаемся. Пока он на должности, скорее всего, и не будем пересекаться. У нас даже нет никаких отметок. Ни бизнес-идей, которые сегодня могли бы нас объединить. Даже теоретически", – сказал Коломойский.

На вопрос, планирует ли Зеленский оставить Авакова в должности главы МВД, бизнесмен ответил: "Новый президент не имеет отношения к этой должности. Так какие у него могут быть намерения в ту или иную сторону, если он к этой должности не имеет отношения?"

На слова журналиста о том, что партия "Слуга народа" может пройти в Верховную Раду или войти в коалицию и подать кандидатуру Авакова на должность главы МВД, Коломойский сказал: "Безусловно". Однако, по его мнению, говорить об этом рано.

Я думаю, что они (партия "Слуга народа") даже не обсуждали этот вопрос (представление кандидатуры Авакова на должность главы МВД). До этого еще далеко. А какой будет коалиция – никто не знает,

– сказал бизнесмен.

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До своего возвращения в Украину, в начале мая, в другом интервью Коломойский назвал Авакова стабилизирующим фактором в стране, и выразил уверенность, что тот должен остаться в новом правительстве. Бизнесмен назвал главу МВД самым удачным профессиональным министром за все последние 5 лет, и наименее скандальным.