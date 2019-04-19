Влияние Авакова на команду Зеленского: шокирующие детали расследования Bihus.info

Журналисты программы "Наши деньги" от Bihus.info, которые отличились громким расследование об "Укроборонпроме", провели расследование о другом кандидате в президенты Владимире Зеленском. Оказалось, что в команде "нового лица" есть люди влияния Коломойского, Авакова и не только.

Семья Зеленских через кипрскую фирму Aldorante Limited владеет квартирой в элитном доме возле Верховной Рады, на Грушевского, 9-А. Тут же двумя квартирами владеет семья бизнес-партнеров Зеленского Сергея и Бориса Шефиров. Читайте первую часть расследования Bihus.info про Андрея Богдана и его влияние на Зеленского: Кто из людей Коломойского влияет на Зеленского: резонансное расследование Помещение в этом же доме принадлежит и соратнику Игоря Коломойского Тимуру Миндичу. Это на его авто сейчас возят Зеленского. Также здесь проживает другой близкий к Коломойскому человек – председатель Волынского облсовета Игорь Палица. Авто, записанное на связанную с Палицей фирму, ездит в кортеже Зеленского. Квартиру на Грушевского Палица арендует. Пока Андрей Богдан тяготеет к Коломойскому, следующую группу мы связываем с более бедным, но политически – чрезвычайно влиятельным персонажем. Ее называют Нижния, по фамилии лидера группы — юриста Сергея Нижного. Нижний и его юридическая компания ранее уже сотрудничали с "Кварталом", консультировали студию по налогам. Сейчас Нижния, по словам штабистов, тоже абсолютно отдельная единица.

Нижний: Мы юристы, юридическая компания, которая имеет контракт с политической партией, и оказываем им правовую помощь, консультируем по всем вопросам юридическим, наши партенри.

Журналистка: А непосредственно Вы. Нас интересует ваша роль, потому что по нашим данным Вы имеете достаточно большое влияние в команде, потому что перед Вами даже отчитываются. Это соответствует действительности?

Нижний: г-жа Мария, я координирую работу юристов, как партнер компании, которая вовлечена в процесс как внешний консультант. В то же время в переписке влияние Нижного выглядит тоже шире, чем просто юридические консультации.

Переписка о нижнем и Богдане Кроме этого юрист засветился в истории с квартирой нардепа и соратника министра внутренних дел Антона Геращенко.



Аваков и Геращенко Аваков и Геращенко

В прошлом году журналисты "Наших денег" выяснили, что жилье для бесквартирного Геращенко арендует его тесть. Арендует в элитном доме на киевском Печерске.

Читайте расследование "Наших денег" о квартире Геращенко: Как Геращенко сел на шею своему тестю: резонансное расследование Владельцем квартиры, которую впоследствии "разбили" на две, отметился 62-летний житель окраины Киева. Но во время подготовки материала владельцем второй половинки квартиры Геращенко стал именно Сергей Нижний. До этого, в 2016 году он уже работал с помощницей нардепа Мариной Мацегорой. По крайней мере, она представляла его интересы как истца в суде. Несмотря на это, связь с Геращенко адвокат тогда опроверг. Сейчас Геращенко открыто поддерживает Владимира Зеленского. Он пишет длинные посты о том, почему будет хорошо когда Зе станет президентом.

Вот например: Зеленского Геращенко называет кандидатом надежды. А Нижний возглавляет одну из штабных групп этого же кандидата надежды.