Влияние Авакова на команду Зеленского: шокирующие детали расследования Bihus.info
Журналисты программы "Наши деньги" от Bihus.info, которые отличились громким расследование об "Укроборонпроме", провели расследование о другом кандидате в президенты Владимире Зеленском. Оказалось, что в команде "нового лица" есть люди влияния Коломойского, Авакова и не только.
Семья Зеленских через кипрскую фирму Aldorante Limited владеет квартирой в элитном доме возле Верховной Рады, на Грушевского, 9-А. Тут же двумя квартирами владеет семья бизнес-партнеров Зеленского Сергея и Бориса Шефиров.
Читайте первую часть расследования Bihus.info про Андрея Богдана и его влияние на Зеленского: Кто из людей Коломойского влияет на Зеленского: резонансное расследование
Помещение в этом же доме принадлежит и соратнику Игоря Коломойского Тимуру Миндичу. Это на его авто сейчас возят Зеленского. Также здесь проживает другой близкий к Коломойскому человек – председатель Волынского облсовета Игорь Палица. Авто, записанное на связанную с Палицей фирму, ездит в кортеже Зеленского. Квартиру на Грушевского Палица арендует.
Пока Андрей Богдан тяготеет к Коломойскому, следующую группу мы связываем с более бедным, но политически – чрезвычайно влиятельным персонажем. Ее называют Нижния, по фамилии лидера группы — юриста Сергея Нижного.
Нижний и его юридическая компания ранее уже сотрудничали с "Кварталом", консультировали студию по налогам. Сейчас Нижния, по словам штабистов, тоже абсолютно отдельная единица.
Нижний: Мы юристы, юридическая компания, которая имеет контракт с политической партией, и оказываем им правовую помощь, консультируем по всем вопросам юридическим, наши партенри.
Журналистка: А непосредственно Вы. Нас интересует ваша роль, потому что по нашим данным Вы имеете достаточно большое влияние в команде, потому что перед Вами даже отчитываются. Это соответствует действительности?
Нижний: г-жа Мария, я координирую работу юристов, как партнер компании, которая вовлечена в процесс как внешний консультант.
В то же время в переписке влияние Нижного выглядит тоже шире, чем просто юридические консультации.
Переписка о нижнем и Богдане
Кроме этого юрист засветился в истории с квартирой нардепа и соратника министра внутренних дел Антона Геращенко.
Аваков и Геращенко
Читайте расследование "Наших денег" о квартире Геращенко: Как Геращенко сел на шею своему тестю: резонансное расследование
Владельцем квартиры, которую впоследствии "разбили" на две, отметился 62-летний житель окраины Киева. Но во время подготовки материала владельцем второй половинки квартиры Геращенко стал именно Сергей Нижний.
До этого, в 2016 году он уже работал с помощницей нардепа Мариной Мацегорой. По крайней мере, она представляла его интересы как истца в суде. Несмотря на это, связь с Геращенко адвокат тогда опроверг.
Сейчас Геращенко открыто поддерживает Владимира Зеленского. Он пишет длинные посты о том, почему будет хорошо когда Зе станет президентом.
Вот например: Зеленского Геращенко называет кандидатом надежды. А Нижний возглавляет одну из штабных групп этого же кандидата надежды.
И здесь невозможно не сказать следующее: Антон Геращенко экс-советник и преданный соратник министра внутренних дел Арсена Авакова. Геращенко никогда не говорит то, что идет в разрез с планами Арсена Борисовича.
При этом, Арсен Аваков уже чуть ли не открыто идет против действующего президента Петра Порошенко. А это может означать, что его ставка уже сделана. Сам Нижний говорит: Геращенко просто его сосед и не больше: "Он мой сосед, я купил квартиру, а он снимает рядом на лестничной клетке".
О лояльности Авакова к кампании Зеленского Нижний говорит следующее:
Нижний: Ничего не знаю про эту поддержку, кроме той информации, которая есть в СМИ, и я тоже ее внимательно читаю, и делаю какие-то свои выводы. И все.
Журналистка: То есть вы не поддерживаете отношения и это не может влиять..?
Нижний: Абсолютно. Я лично знаком с 5 или 6 десятками народных депутатов , много с кем у меня не плохие отношения. Но это ничего не значит.
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