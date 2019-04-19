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      Вплив Авакова на команду Зеленського: шокуючі деталі розслідування Bihus.info

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      Аваков і Зеленський
      Аваков і Зеленський / Колаж 24 каналу

      Журналісти програми "Наші гроші" від Bihus.info, які відзначились гучним розслідуванням про "Укроборонпром", провели розслідування щодо іншого кандидати в президенти Володимира Зеленського. Виявилося, що в команді "нового обличчя" є люди впливу Коломойського, Авакова та не тільки.

      Родина Зеленський через кіпрську фірму Aldorante Limited володіє квартирою в елітному будинку біля Верховної Ради, на Грушевського, 9-А. Тут же двома квартирами володіє родина бізнес-партнерів Зеленського Сергія і Бориса Шефірів.  

      Читайте першу частину розслідування Bihus.info про Андрія Богдана і його вплив на Зеленського: Хто з людей Коломойського впливає на Зеленського: резонансне розслідування

      Помешкання в цьому ж будинку належить і соратнику Ігоря Коломойського Тімуру Міндічу. Це на його авто нині возять Зеленського. Також тут проживає інша близька до Коломойського людина  голова Волинської облради Ігор Палиця. Авто, записане на пов’язану з Палицею фірму, їздить в кордежі Зеленського. Квартиру на Грушевського Палиця орендує. 

      Доки Андрій Богдан тяжіє до Коломойського, наступні групу ми пов’язуємо з біднішим, але політично   надзвичайно впливовим, персонажем. Її називають Ніжнія, за прізвищем лідера групи  юриста Сергія Нижного. 

      Нижний і його юридична компанія раніше вже співпрацювали з "Кварталом", консультували студію щодо податків. Зараз Ніжнія, за словами штабістів, теж абсолютно окрема одиниця.

      Нижний: Ми юристи, юридична компанія, яка має контракт з політичною партією, і надаємо їм правову допомогу, консультуємо по всіх питаннях юридичних, наші партенри.
      Журналістка: А безпосередньо Ви. нас цікавить ваша роль, тому що за нашими даними Ви маєте досить великий вплив в команді, тому що перед Вами навіть звітують. Чи це відповідає дійсності?
      Нижний: Пані Маріє, я координю роботу юристів, як партнер компанії, яка залучена в процес як зовнішній консультант.

      сергій нижний
      Сергій Нижний

      Водночас в листуванні вплив Нижного виглядає теж ширшим ніж просто юридичні консультації.  

      Переписка про Нижного і Богдана

      Окрім цього юрист засвітився в історії з квартирою нардепа та соратника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.  

      аваков і геращенко
      Аваков і Геращенко

      У минулому році журналісти "Наших грошей" з’ясували, що житло для безквартирного Геращенка орендує його тесть. Орендує в елітному будинку на київському Печерську.

      Читайте розслідування "Наших грошей" про квартиру Геращенка: Як Геращенко сів на шию своєму тестю: резонансне розслідування

      Власником квартири, яку згодом "розбили" на дві, відзначився 62-річний мешканець околиці Києва. Але під час підготовки матеріалу власником другої половинки квартири Геращенка став саме Сергій Нижний.  

      До цього, у 2016 році він вже працював з помічницею нардепа Мариною Мацегорою. Принаймні, вона представляла його інтереси як позивача у суді. Попри це, будь-який зв’язок з Геращенком адвокат тоді спростував.  

      Нині Геращенко відкрито підтримує Володимира Зеленського. Він пише довжелезніц пости про те, чому буде добре коли Зе стане президентом.  

      Ось наприклад: Зеленського Геращенко називає кандидатом надії. А Нижний очолює одну зі штабних груп цього ж кандидата надії.  

       
      І тут неможливо не сказати наступне: Антон Геращенко екс-радник і відданий соратник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Геращенко ніколи не говорить те, що йде у розріз з планами Арсена Борисовича.  
       
      При цьому, Арсен Аваков вже ледь не відкрито йде проти чинного президента Петра Порошенка. А це може означати, що його ставка вже зроблена. Сам Нижний каже: Геращенко просто його сусід і не більше: "Він сусід мій, я купив квартиру, а він знімає поруч на сходовій клітині".  

      Про лояльність Авакова до кампанії Зеленського Нижний каже наступне:  

      Нижний: Нічого не знаю про цю підтримку, крім тої інформації, що є в ЗМІ, і я теж її уважно читаю, і роблю якісь свої висновки. І все.
      Журналістка: тобто ви не підтримуєте стосунки і це не може впливати на..?
      Нижний: Абсолютно. Я знайомий особисто з 5 чи 6 десятками народних депутатів , багато з ким у мене не погані стосунки. Але це нічого не означає.  

      Повне розслідування Bihus.info про листування "Зе-команди" – читайте на сайті 24

      Відео: розслідування Bihus.info про команду Зеленського

       

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      Теги: Новини України Розслідування Володимир Зеленський Порошенко і Зеленський Арсен Аваков Антон Геращенко Новини політики Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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