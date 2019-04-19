Людина Януковича: хто в команді Зеленського координує співпрацю з регіонами

Володимир Зеленський перед другим туром президентських виборів представив свою команду. Журналісти Bihus.info розслідували, хто ці люди та чим займаються в "Зе-команді".

Завдяки перепискам "Зе-команди" журналісти зрозуміли, що в штабі керує чотири сфери: "Квартал", "Дядя", "Регіони" та "Нижні". Лідером групи "Регіони" є Ілля Павлюк, якого в переписках вони називають Ілля Миколайович. Він розв'язує питання по роботі в регіонах, але ще допомагає з центральним штабом.

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Наприклад, 1 березня Павлюк запитав у координатора "Зе-штабу" в Київській області Ольги Коваль, чи потрібні фізичні особи зі стабільним доходом та без боргів для наповнення виборчого фонду. У розмові з журналістами Ольга спростувала цю переписку.

Журналістка: У березні до вас звертався Ілля Павлюк з проханням знайти фізичних осіб підприємців для поповнення виборчого фонду грошима? Ви знайшли цих осіб?

Коваль: Не знаю. Не було таких жодних звернень. Я взагалі не знаю про що Ви.

Більше того стверджує, що взагалі не знає Павлюка. Проте інші учасники листування та працівники штабу підтверджують його роль в команді.

За спостереженнями журналістів, мікроавтобус, який записаний на брата Павлюка, постійно чергує під штабом або під сусіднім кафе, де команда періодично проводить наради. Основна робота Павлюка – координація та фінанси регіональних представників "Зе-команди".

Зокрема він тісно спілкується з екс-"ударівцем" у Львівській міській раді – Анатолієм Крачковським, який надіслав Павлюку фото банківського чеку. В якому видно, що той перерахував 80 тисяч гривень на громадську організацію "Зе-команди".



Чек від Анатолія Крачевського на суму у 80 тисяч гривень

Тоді Ілля Павлюк призначив зустріч Анатолію Крачевському:



Листування штабу Зеленського

Листування штабу Зеленського Листування штабу ЗеленськогоЛистування штабу Зеленського Аналогічна переписка є з Олександром Дануці з міста Кропивницький. Він колишній учасник "БПП", а нині вирішує питання мотивованих членів дільниць виборчих комісій та рахує загальний бюджет оплати.

Переписка Павлюка та Дануца:

В переписці Дануца для чогось надіслав Павлюку номер своєї банківської картки. Не важко здогадатися для чого. Цілком ймовірно, що перераховує гроші водій Іллі Павлюка. Періодично авто зривається з чергування та їде до найближчого банківського терміналу. Там водій зупиняється, закидає кудись гроші, а після чого повертається на базу.



Водій Павлюка

Павлюк займається фінансами та координацією, але його немає на сайті "Зе-команди". Чому? Тому що репутація регіонального координатора сумнівна.

Більшість згадок Павлюка у ЗМІ стосуються його діяльності часів Януковича. У статтях того періоду Павлюка називають "рішалою на митниці", "посередником у митних питаннях" та навіть "королем контрабанди у Західному регіоні". Про успішність короля свідчить епізод з його викраденням. Викуп, який сплатила родина Павлюка, склав два мільйони доларів готівкою.

Ілля Павлюк також був помічником відомого своїми великими та дорогими маєтками народного депутата Ігоря Калєтніка. В момент піку популярності Павлюка на митниці, Калєтнік офіційно її очолював.



Ігор Калєтнік

Бізнесові питання Павлюк вирішує тільки в листуваннях, адже його бізнес-партнери за сумісництвом займаються підтримкою "Зе-команди".

Переписка з Ігором Голінеєм.

Авто записане на Ігоря Голінея так само фіксували поблизу виборчого штабу Зеленського. Зрозуміло, чому про Павлюка воліють навіть не згадувати. Штаб Зеленського раніше навіть спростовував його причетність до "Зе-команди".

Не знаю звідки у вас інформація про причетність Павлюка до команди. Впринципі, я з Павлюком знайомий й доволі давно. Але я з багатьма знайомий, проте ця людина не є в нашій команді. Зараз я не знаю, чим він займається,

– заявив представник штабу Зеленського.

Та Павлюк не просто долучений до процесу, а керує ним, адже штабісти йому звітують.



Корнієнко про Павлюка

Також підтверджують різку опозиційність групою Андрія Богдана, який засіхає не лише на юридичні питання та медіа, а й намагається влізти й в питання регіонів.



Листування штабу Зеленського

Листування штабу Зеленського Листування штабу ЗеленськогоЛистування штабу Зеленського

Продюсер "95 кварталу", координатор "Зе-команди" та контрабандист на чолі – ідеальна команда.

Як помічник регіонала комуніста почав займатися регіонами у Зеленського, журналісти спробували дізнатися про це у нього особисто.

Журналістка: Доброго дня. Ілля Миколайовичу?

Павлюк: Ні, А хто це?

Журналістка: Так, а якщо Ви не Ілля Миколайович. Я шукаю пана Павлюка.

Павлюк: Ні, а хто це? Скажіть!

Журналістка: Мене звати Марія.

Павлюк: А що передати йому? Скажіть.

Журналістка: Нехай перетелефонує, я буду дуже вдячна, треба особисто переговорити з ним.

Павлюк: Добре.

Уявити, що телефоном Павлюка користується не він, а якийсь його знайомий доволі складно. Тому скоріше за все ми чули самого "короля контрабанди". Але у будь-якому разі нам ніхто не передзвонив.

Повне розслідування Bihus.info про листування "Зе-команди" – читайте на сайті 24

Дивіться повний випуск розслідування BIHUS.info про листування штабу Зеленського: