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      Человек Януковича: кто в команде Зеленского координирует сотрудничество с регионами

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      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / bbc.com

      Владимир Зеленский перед вторым туром президентских выборов представил свою команду. Журналисты Bihus.info расследовали, кто эти люди и чем занимаются в "Зе-команде".

      Благодаря перепискам "Зе-команды" журналисты поняли, что в штабе есть четыре группы: "Квартал", "Дядя", "Регионы" и "Нижние". Лидером группы "Регионы" является Илья Павлюк, которого в переписке они называют Илья Николаевич. Он решает вопросы по работе в регионах, но еще помогает с центральным штабом.

      Читайте также: Кто из людей Коломойского влияет на Зеленского: резонансное расследование

      Например, 1 марта Павлюк спросил у координатора "Зе-штаба" в Киевской области Ольги Коваль, нужны ли физические лица со стабильным доходом и без долгов для наполнения избирательного фонда. В разговоре с журналистами Ольга опровергла эту переписку.

      Журналистка: В марте к вам обращался Илья Павлюк с просьбой найти физических лиц-предпринимателей для пополнения избирательного фонда деньгами? Вы нашли этих людей?Коваль: Не знаю. Не было таких никаких обращений. Я вообще не знаю о чем Вы.

      Более того утверждает, что вообще не знает Павлюка. Однако другие участники переписки и работники штаба подтверждают его роль в команде.

      По наблюдениям журналистов, микроавтобус, который записан на брата Павлюка, постоянно дежурит под штабом или под соседним кафе, где команда периодически проводит совещания. Основная работа Павлюка – координация и финансы региональных представителей "Зе-команды".

      В частности, он тесно общается с экс-"ударовцем" во Львовском городском совете – Анатолием Крачковским, который прислал Павлюку фото банковского чека. В котором видно, что тот перечислил 80 тысяч гривен на общественную организацию "Зе-команды".

      Павлюк
      Чек от Анатолия Крачковского на сумму в 80 тысяч гривен

      Тогда Илья Павлюк назначил встречу Анатолию Крачковскому:

       
      Переписка штаба Зеленского


      Переписка штаба Зеленского

      Аналогичная переписка есть с Александром Дануцой из города Кропивницкого. Он бывший участник "БПП", а сейчас решает вопрос мотивированных членов участков избирательных комиссий и считает общий бюджет оплаты.

      Переписка Павлюка и Дануцы:

      В переписке Дануца для чего-то прислал Павлюку номер своей банковской карты. Нетрудно догадаться, для чего. Вполне вероятно, что перечисляет деньги водитель Ильи Павлюка. Периодически авто срывается с дежурства и едет к ближайшему банковскому терминалу. Там водитель останавливается, забрасывает куда-то деньги, а после чего возвращается на базу.

      Павлюк водій
      Водитель Павлюка

      Павлюк занимается финансами и координацией, но его нет на сайте "Зе-команды". Почему? Потому что репутация регионального координатора сомнительна.

      Большинство упоминаний Павлюка в СМИ касаются его деятельности времен Януковича. В статьях того периода Павлюка называют "решалой на таможне", "посредником в таможенных вопросах" и даже "королем контрабанды в западном регионе". Об успешности "короля" свидетельствует эпизод с его похищением. Выкуп, который оплатила семья Павлюка, составил два миллиона долларов наличными.

      Илья Павлюк также был помощником известного своими большими и дорогими особняками народного депутата Игоря Калетника. В момент пика популярности Павлюка на таможне, Калетник официально ее возглавлял.

      Ігор Калєтнік
      Игорь Калетник

      Бизнесовые вопросы Павлюк решает только в переписке, ведь его бизнес-партнеры по совместительству занимаются поддержкой "Зе-команды".

      Переписка с Игорем Голинеем.

      Авто, записанное на Игоря Голинея, так же фиксировали вблизи избирательного штаба Зеленского. Понятно, почему про Павлюка предпочитают даже не вспоминать. Штаб Зеленского ранее даже опровергал его причастность к "Зе-команде".

      Не знаю, откуда у вас информация о причастности Павлюка к команде. В принципе, я с Павлюком знаком, и довольно давно. Но я со многими знаком, однако этот человек не в нашей команде. Сейчас я не знаю, чем он занимается,
      – заявил представитель штаба Зеленского.

      Но Павлюк не просто приобщен к процессу, а руководит им, ведь штабисты ему отчитываются.

      корнієнко
      Корниенко про Павлюка

      Также подтверждают резкую оппозиционность группы Андрея Богдана, который претендует не только на юридические вопросы и медиа, но и пытается влезть в вопросы регионов.

       
      Переписка штаба Зеленского
       

      Переписка штаба Зеленского

      Продюсер "95 квартала", координатор "Зе-команды" и контрабандист во главе – идеальная команда.

      Как помощник регионала-коммуниста начал заниматься регионами у Зеленского, журналисты попытались узнать об этом у него лично.

      Журналистка: Здравствуйте. Илья Николаевич?
      Павлюк: Нет, А кто это?
      Журналистка: Так, а если Вы не Илья Николаевич. Я ищу г-на Павлюка.
      Павлюк: Нет, а кто это? Скажите!
      Журналистка: Меня зовут Мария.
      Павлюк: А что передать ему? Скажите.
      Журналистка: Пусть перезвонит, я буду очень благодарна, надо лично переговорить с ним.
      Павлюк: Хорошо.

      Представить, что телефоном Павлюка пользуется не он, а какой-то его знакомый, довольно сложно. Поэтому, скорее всего, мы слышали самого "короля контрабанды". Но в любом случае, нам никто не перезвонил.

      Полное расследование Bihus.info о переписке "Зе-команды" – читайте на сайте 24

      Смотрите полный выпуск расследование BIHUS.info о переписке штаба Зеленского:

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      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Новости политики Владимир Зеленский Расследования Деньги Журналисты Мошенничество
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