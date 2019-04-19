Кто из людей Коломойского влияет на Зеленского: резонансное расследование

К BIHUS.info попала внутренняя переписка "Зе-команды". Из нее журналисты не только узнали о сомнениях Зеленского насчет президентства, но и определили ключевых игроков открытого штаба, которые несколько отличаются от тех, кого представил Зеленский в эфире "1+1".

7 февраля – начало активной президентской кампании кандидата Зеленского. Координатор "Зе-команды" Александр Корниенко объяснил, что творится в штабе кандидата:



Переписка штаба Зеленского

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Собеседник Корниенко исполнительный продюсер квартала Сергей Трофимов. Сейчас он тоже работает в штабе "Зе". В начале февраля после очередной встречи, на которой присутствовал Корниенко, последний дает расклад о сферах влияния. Трофимов резюмирует: "Дурдом"



Переписка штаба Зеленского

Мы имеем большие шансы увидеть людей, принимающих решения в этом штабе на должностях или потоках. Их держат не публичными, а значит, пора знакомиться. И рассмотреть каждую из групп.

Начнем с самой интересной группы под названием "Дядя". Почему такое название? Руководит этой группой адвокат олигарха Игоря Коломойского Андрей Богдан. Именно Коломойского в переписке работники штаба называют "Дядей" или же "Человеком из Женевы".

Влияние на штаб Коломойский опроверг журналистам, но в то же время не скрывает, что Богдан его информатор.

Сегодня с ним разговаривал: "Ну, как у вас дела?". Он говорит: "Все нормально, все хорошо. В час конференция КМИСа, которая последние рейтинги…,

– сказал Коломойский.

Присутствие и активную деятельность Богдана штаб Зеленского признал только после предыдущего нашего расследования. Мы рассказывали, что адвокат Коломойского и его помощник во времена управления Днепропетровской ОГА Богдан регулярно наведывался в штаб Зеленского. А как представитель штаба – смог встретиться с директором Антикоррупционного бюро Артемом Сытником.



Андрей Богдан

Затем роль Богдана Зеленский определял как чисто юридическую. А публичный спикер штаба Разумков даже отмечал, что Богдан ничего не решает.

Из переписки можно сделать несколько выводов. Во-первых, даже сами штабисты четко знают от какого "Дяди" у них Богдан. Во-вторых, он не просто ничего не решает, а выступает отдельной группой в штабе. Он появился там задолго до некоторых "кварталовцев" и его функционал ограничивается далеко не только юридическими вопросами

Ноябрь 2018 года. Еще официально не объявлено о выдвижении Зеленского. Сотрудники штаба Корниенко пишут продюсеру "Квартала 95" Трофимову:



Переписка штаба Зеленского

Не юридические компетенции Богдана подтверждаются в частности снятым нами видео. На нем Богдан обедает с группой именно медийщиков в кафе рядом со штабом. Рядом с адвокатом – "кварталовец" и ведущий Артем Гагарин. Именно он проводил предвыборную вечеринку в штабе Зеленского.



Встреча штаба Зеленского с Богданом



Артем Гагарин​

Напротив Богдана Кирилл Тимошенко – основатель продакшена Good media, который занимается трансляциями, съемкой социальной и политической рекламы. В частности, Тимошенко продвигал партию УКРОП и близкого соратника Коломойского – Бориса Филатова на пост мэра Днепра.



Кирилл Тимошенко

В переписке штабистов Тимошенко вспоминают именно как члена группы "Дядя".



Переписка Зеленского

Самого Богдана штабисты называют своим "сожителем по общаге" и жалуются друг другу на постоянное давление и контроль с его стороны.



Переписка штаба Зеленского

Богдан требует использовать участников "Лиги смеха" в агитации за Зе. Эта идея не нравится остальным участникам штаба. Однако агитацию "Лиги смеха" за кандидата Зеленского зафиксировала гражданская сеть "Опора". Видео с Зеленским показывали перед началом концертов, например, в Броварах и Ирпене.

Влияние юриста Богдана на медиа настолько массивное, что остальные штабисты пытаются создать отдельный медиаофис без него. Причем собеседники прекрасно понимают, что он так же не самостоятельная персона.



Переписка штаба Зеленского

Переписка штаба Зеленского

Логично предположить, что человек Коломойского команды получает от самого Коломойского. Но олигарх говорит: систематического участия в кампании не принимает.

Члены команды его называют медиаофис. Дословно, с отдельным финансированием и отдельными полномочиями. Чем он занимается? Он дает указания по поводу, например, участия участников "Лиги смеха" в предвыборной агитации. Как вы можете это прокомментировать? Знаете ли вы об этом?

Коломойский: Никак не могу прокомментировать. Я не принимаю участия в ежедневной или какой-то систематической предвыборной кампании. Поэтому я ничего не могу сказать. "Лига смеха" – продукт, который транслируется на плюсах. Вот это я знаю.

А вот мы в этом не уверены. Если Андрей Богдан может влиять на Владимира Зеленского в штабе, то другие связанные с олигархом люди могут это делать прямо в домашней атмосфере.

Семья Зеленского через кипрскую фирму Aldorante Limited владеет квартирой в элитном доме возле Верховной Рады, на Грушевского, 9-А. Тут же двумя квартирами владеет семья бизнес-партнеров Зеленского Сергея и Бориса Шефиров.

Помещение в этом же доме принадлежит и соратнику Игоря Коломойского Тимуру Миндичу. Это на его авто сейчас возят Зеленского. Также здесь проживает другой близкий к Коломойскому человек – председатель Волынского облсовета Игорь Палица. Авто, записанное на связанную с Палицей фирму, ездит в кортеже Зеленского. Квартиру на Грушевского Палица арендует.

Вполне вероятно, что именно здесь могут проходить самые закрытые встречи и переговоры. И так: для этого Игорю Коломойскому не обязательно принимать систематическое участие. Его люди могут прекрасно справиться.