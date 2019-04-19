300 тысяч долларов на рекламу: кто в команде Зеленского заведует финансами

Накануне кандидат в президенты Владимир Зеленский наконец представил украинцам свою команду. Однако к журналистам-расследователям Bihus.info попала внутренняя переписка "Зе-команды": в ней речь идет не только о тех членах, которых показал стране политик.

Что известно о тайных переписках команды Зеленского

Из переписки журналисты узнали о сомнениях Зеленского относительно президентства, а также определили ключевых лиц открытого штаба политика.

Читайте также: Кто из людей Коломойского влияет на Зеленского: резонансное расследование

Правда, они несколько отличаются от тех, кого шоумен представил 18 апреля в эфире ток-шоу "Право на власть".

В переписке "Зе-команды" Александр Корниенко объяснил, что же происходит в штабе кандидата. С его сообщения становится понятно, что в команде Зеленского действуют четыре сферы влияния: "Квартал", "Дядя", "Регионы" и "Нижние".



Переписка штаба Зеленского

О группе "Квартал" во главе с "Шафирами"

"Шафирами" в переписке называют братьев Бориса и Сергея Шефиров. Это – бизнес-партнеры Владимира Зеленского по киноиндустрии. Они, как и новоиспеченный политик, сценаристы и продюсеры, а также художественные руководители и авторы "Студии Квартал-95".

Как раз участие Шефиров в штабе кандидата в президенты абсолютно несекретное. Главную роль играет Сергей или, как его называют, Сергей Нахманович. Именно он решает финансовые вопросы.



Сергей Шефир



Переписка штаба Зеленского



Переписка штаба Зеленского



Переписка штаба Зеленского



Переписка штаба Зеленского

"Заплатим ЗП в офисе" – в трактовке это не нуждается. Это означает: принесем в офис деньги и раздадим. Это – нарушение закона. Но пусть бросит в Зеленского камень тот штаб, который этого не делал. Впрочем, штаб Владимира ничем не лучше других.

Упомянутый в переписке Михаил Федоров координирует "Зе Диджитал". Результаты его работы – в комментариях под сюжетами о команде Владимира Зеленского. В переписке с одним из "Шафиров" Федоров отметил, что увеличил бюджет на интернет-ботов, которые будут защищать от атак.



Владимир Зеленский и Михаил Федоров



Переписка штаба Зеленского

Далее на финансовые вопросы Шефир ответил коротким "возьми у Оксаны".

Избирательный фонд кандидата в президенты открытый и контролируемый, выплаты идут через официальный счет: брать для этого ничего не нужно. Поэтому приехать и взять получится разве что наличные, о происхождении которых можно только догадываться.

Среди обсуждений финансовых вопросов Федоров отправил Шефиру свой номер телефона. Журналисты-расследователи Bihus.info позвонили ему. Однако на их вопросы о вышеупомянутых наличных Михаил ответил, что ничего об этом не знает.



Журналисты Bihus.info пообщались с Федоровым

В целом бюджет на интернет-рекламу во втором туре составил почти 300 тысяч долларов. Судя по контексту – наличности.

Полное расследование Bihus.info о переписке "Зе-команды" – читайте на сайте 24

Смотрите полный выпуск расследования BIHUS.info о переписке штаба Зеленского: