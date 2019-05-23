Коломойський зустрічався з Аваковим в день інавгурації Зеленського

Бізнесмен Ігор Коломойський зустрічався з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим у день інавгурації президента Володимира Зеленського 21 травня. На питання про мотив цієї зустрічі бізнесмен сказав, що це була зустріч старих друзів, які не бачилися 2 роки.

"Бойова співдружність. Я з Аваковим не був знайомий особисто до 2014 року, поки він не став міністром внутрішніх справ, а я губернатором", – розповів Коломойський в інтерв'ю відео-проекту "Чітко інтерв'ю".

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При цьому бізнесмен переконує, що не має точок перетину з Аваковим у бізнесі.

"Ніколи не перетиналися, не перетинаємося. Поки він при посаді, швидше за все, і не будемо перетинатися. У нас навіть немає ніяких позначок. Ні бізнес-ідей, які на сьогодні могли б нас об'єднати. Навіть теоретично", – сказав Коломойський.

На питання, чи планує Зеленський залишити Авакова на посаді глави МВС, бізнесмен відповів: "Новий президент не має відношення до цієї посади. Так які в нього можуть бути наміри в ту чи іншу сторону, якщо він до цієї посади не має відношення?"

На слова журналіста про те, що партія "Слуга народу" може пройти у Верховну Раду або увійти в коаліцію і подати кандидатуру Авакова на посаду голови МВС, Коломойський сказав: "Безумовно". Однак, на його думку, говорити про це зарано.

Я думаю, що вони (партія "Слуга народу") навіть не обговорювали це питання (подання кандидатури Авакова на посаду голови МВС). До цього ще далеко. А яка буде коаліція – ніхто не знає,

– сказав бізнесмен.

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До свого повернення в Україну, на початку травня, в іншому інтерв’ю Коломойський назвав Авакова стабілізуючим фактором у країні, і висловив переконання, що той повинен залишитися в новому уряді. Бізнесмен назвав голову МВС найвдалішим професійним міністром за всі останні 5 років, і найменш скандальним.