Це наша з Аваковим спільна перемога, – Коломойський про президентство Зеленського

Український олігарх Ігор Коломойський дав інтерв'ю журналістам програми "Наші гроші", він зустрівся з ними у своєму офісі в місті Герцлія у Ізраїлі. Зокрема він розповів про те, як ставиться до результатів президентських виборів в Україні.

Коломойський розповів, що перемогу Зеленського святкував в домі своїх батьків з рідними та друзями, які також перебувають в Ізраїлі. Серед них – Міндіч, Кіперман та Боголюбов. Адже президентські вибори припали на час єврейського свята Песах, яке вони разом відзначали.

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Крім цього, олігарх розповів, що з перемогою Зеленського його привітало чимало людей. На запитання журналістів про те, чи вітав його міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, Коломойський відповів, що той йому не дзвонив. Однак наголосив, що з очільником МВС вони постійно спілкуються та вважають, що перемога Зеленського – це і їх перемога також.

Журналіст: А давно партнерство в контексті вибору Зеленського у вас?

– У нас немає партнерства щодо вибору Зеленського. У нас є фан-клуб Зеленського, тобто ми вболіваємо за нього. Ми взагалі й за Юлію Тимошенко разом вболівали. Ми вболівали проти Порошенка.

Журналіст: А з якого періоду ви разом вболівали проти Порошенка?

– Думаю, що ви знаєте, коли це почалося в Авакова. Не хочу за нього говорити. Але, якби мене запитали, коли в нього почався цей незворотний процес, коли Порошенко перейшов рубікон, то це тоді, коли історія з сином Авакова була.



У чому суть справи "рюкзаків Авакова"

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Зазначимо, що сам Коломойський вважає, що справа "рюкзаків Авакова" – це надумана історія, й не бачить схожості між нею та корупційними схемами в "Укроборонпромі".

Коломойський про Порошенка

– Виборча кампанія вже закінчилася. Матч закінчився, рахунок на табло. Не треба нагнітати й продукувати взаємну ненависть. Проте ми з Порошенком не помиримося. Він мене прославив, хороша реклама була.

– Скільки разів він мене згадував лише на дебатах на "Олімпійському. Проте тиждень після виборів пройшов й більше нічого з його уст про мене не звучало.