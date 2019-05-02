20:32
2 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВЕЛИКДЕНЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: "Гра престолів" по-російськи. Школярі в РФ співають тюремні пісні
      Вєсті Кремля
      20:53, 1 травня
      Вєсті.UA: Зеленський крутіший за Ван Дама. Ляшко вимагає в Коломойського грошей
      Вєсті.UA
      19:46, 1 травня
      Чому екологічна електростанція засипала навколишні села радіоактивним попелом: розслідування
      ЦРУ
      12:12, 26 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Дипломатія – від застою до незалежності
      Згадати все
      22:35, 24 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВЕЛИКДЕНЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ

      Зеленський скликає бізнесменів на зустріч: різка реакція Коломойського

      1898 Читать новость на русском
      Реакція Коломойського на зустріч бізнесменів
      Реакція Коломойського на зустріч бізнесменів / Фото з відкритих джерел

      Олігарх Ігор Коломойський відреагував на рішення майбутнього президента України Володимира Зеленського зустрітись з представниками великого, малого та середнього бізнесу.

      В інтерв'ю програмі "Наші гроші" Ігор Коломойський заявив, що насамперед на цю зустріч нема кого збирати. 

      Читайте також: Бізнес висунув 7 вимог до Зеленського

      "Збирати всіх разом – це утопія. Тобто, якщо ти хочеш з кимось спілкуватися, то спілкуйся сам на сам. З потужним бізнесом не спілкуються як з колгоспом. Це не колгоспне зібрання", – сказав олігарх.

      У кожного гроші люблять тишу, і не кожен буде розповідати свої секрети,
      – наголосив Коломойський. 

      "Я і так все інвестую в Україну. Те що зароблю, то все інвестую. Питання, а в що інвестувати? Якщо просто в державні програми – ні", – пояснив мільярдер. 

      30 квітня Центральна виборча комісія офіційно оголосила про перемогу Зеленського на виборах президента України. За нього проголосували понад 73% виборців. Тепер повинна відбутися інавгурація новообраного президента, а саме – до 3 червня. Церемонія може відбутися 28 або 30 травня, гадають у команді Зеленського.

       

      обіцянки Зеленського

      blog_ava
      Геній, який випередив час: 9 неймовірних винаходів да Вінчі
      сьогодні
      9932
      Теги: Новини України Ігор Коломойський Новини політики Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 Бізнес
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Врятувати Зе Президента: плюси, мінуси та підводні камені переїзду Зеленського з Банкової
      сьогодні , 20:15 Врятувати Зе Президента: плюси, мінуси та підводні камені переїзду Зеленського з Банкової
      2306
      Коли чекати на здешевлення овочів і чому в Україні цибуля дорожча ніж у Німеччині
      сьогодні , 18:00 Коли чекати на здешевлення овочів і чому в Україні цибуля дорожча ніж у Німеччині
      Ірина Поліщук 2672
      Заощадити на ремонті: як відновити старий паркет своїми руками
      сьогодні , 10:00 Заощадити на ремонті: як відновити старий паркет своїми руками
      754
      Я покажу одеській владі, як вона відстає від європейських і світових тенденцій
      сьогодні , 17:03 Я покажу одеській владі, як вона відстає від європейських і світових тенденцій
      Блог Соцмережі 1118
      П’яті роковини трагедії 2 травня: що зараз відбувається в Одесі (оновлено)
      сьогодні , 16:37 П’яті роковини трагедії 2 травня: що зараз відбувається в Одесі (оновлено)
      2895
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук