Зеленский созывает бизнесменов на встречу: резкая реакция Коломойского

Олигарх Игорь Коломойский отреагировал на решение будущего президента Украины Владимира Зеленского встретиться с представителями крупного, малого и среднего бизнеса.

В интервью программе "Наши деньги" Игорь Коломойский заявил, что в первую очередь на эту встречу некого собирать.

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"Собирать всех вместе – это утопия. То есть, если ты хочешь с кем-то общаться, то общайся один на один. С мощным бизнесом не общаются как с колхозом. Это не колхозное собрание", – сказал олигарх.

У каждого деньги любят тишину, и не каждый будет рассказывать свои секреты,

– отметил Коломойский.

"Я и так все инвестирую в Украину. То, что заработаю, то все инвестирую. Вопрос, а во что инвестировать? Если просто в государственные программы – нет", – пояснил миллиардер.

30 апреля Центральная избирательная комиссия официально объявила о победе Зеленского на выборах президента Украины. За него проголосовали более 73% избирателей. Теперь должна состояться инаугурация новоизбранного президента, а именно – до 3 июня. Церемония может состояться 28 или 30 мая, полагают в команде Зеленского.