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      Это наша с Аваковым общая победа, – Коломойский о президентстве Зеленского

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      Арсен Аваков и Игорь Коломойский
      Арсен Аваков и Игорь Коломойский / Фото из открытых источников

      Украинский олигарх Игорь Коломойский дал интервью журналистам программы "Наши деньги", он встретился с ними в своем офисе в городе Герцлия в Израиле. В частности он рассказал о том, как относится к результатам президентских выборов в Украине.

      Коломойский рассказал, что победу Зеленского праздновал в доме своих родителей с родными и друзьями, которые также находятся в Израиле. Среди них – Миндич, Киперман и Боголюбов. Ведь президентские выборы пришлись на время еврейского праздника Песах, который они вместе отмечали.

      Читайте также: Зеленский созывает бизнесменов на встречу: резкая реакция Коломойского

      Кроме этого, олигарх рассказал, что с победой Зеленского его поздравило много людей. На вопрос журналистов о том, приветствовал ли его министр внутренних дел Арсен Аваков, Коломойский ответил, что тот ему не звонил. Однако подчеркнул, что с главой МВД они постоянно общаются и считают, что победа Зеленского – это и их победа тоже.

      Журналист: А давно партнерство в контексте выбора Зеленского у вас?

      – У нас нет партнерства относительно выбора Зеленского. У нас есть фан-клуб Зеленского, то есть мы болеем за него. Мы вообще и за Юлию Тимошенко вместе болели. Мы болели против Порошенко.

      Журналист: А с какого периода вы вместе болели против Порошенко?

      – Думаю, что вы знаете, когда это началось у Авакова. Не хочу за него говорить. Но, если бы меня спросили, когда у него начался этот необратимый процесс, когда Порошенко перешел рубикон, то это тогда, когда история с сыном Авакова была.

      Справа
      В чем суть дела "рюкзаков Авакова"

      Подробнее о деле хищения бюджетных денег в МВД – читайте здесь

      Коломойский о Порошенко

      – Избирательная кампания уже закончилась. Матч закончился, счет на табло. Не надо нагнетать и продуцировать взаимную ненависть. Однако мы с Порошенко не помиримся. Он меня прославил, хорошая реклама была.

      – Сколько раз он меня вспоминал только на дебатах на "Олимпийском". Однако неделя после выборов прошла и больше ничего из его уст обо мне не звучало.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Арсен Аваков Петр Порошенко Игорь Коломойский Задержание сына Авакова
      Источник: 24 канал
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