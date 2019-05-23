18:22
23 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НАЗНАЧЕНИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ПРИВАТБАНК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Дворец для Киррила. Black Jack и бильярд
      Вєсті Кремля
      23:50, 22 мая
      Вести.UA: "Ящик Пандоры" Зеленского. Гройсман украинский Кристиан Бэйл
      Вєсті.UA
      20:28, 22 мая
      Почему бесплатные операции в Институте сердца стоят десятки тысяч: скандальные истории
      ЦРУ
      09:00, 22 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Приватизация 90-х в Украине
      Згадати все
      23:23, 17 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НАЗНАЧЕНИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ПРИВАТБАНК

      Досрочные парламентские выборы в Украине: все, что нужно знать

      28 Читати новину українською
      Выборы в Верховную Раду Украины 2019 - дата, прогноз и когда подают документы
      Как будут проходить досрочные выборы в Верховную Раду / Slavdelo.dn.ua

      Досрочные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избирательная кампания начинается 24 мая. В этот день уже могут выдвигаться кандидаты в народные депутаты от партий и в мажоритарных округах.

      Как будут проходить парламентские выборы в Украине?

      Читайте также: Изменится ли избирательная система до досрочных парламентских выборов: позиция ЦИК

      С 24 мая кандидаты в народные депутаты могут подавать документы для регистрации в Центральную избирательную комиссию. Начинать агитацию можно на следующий день после официальной регистрации Центризбиркомом. Добавим, что у партий будет время только до 10 июня, чтобы провести свои съезды и выдвинуть собственных кандидатов в нардепы.

      Завершится регистрация кандидатов 20 июня, а 25 июня – последний день регистрации в ЦИК.

      До 30 июня партии и кандидаты еще могут обратиться в ЦИК и сняться с гонки. После 30 июня станет известен окончательный список желающих пройти в парламент.

      Когда начнется агитация перед выборами в Раду?

      18 июля – последний день, когда социологи могут публиковать результаты опросов относительно выборов и рейтингов партий и кандидатов.

      Читайте также: Верховная Рада провалила избирательные законопроекты Зеленского

      19 июля – последний день избирательной агитации.

      20 июля – день тишины перед выборами, когда должна быть прекращена вся агитация и сняты политические плакаты.

      День выборов в Верховную Раду Украины и результаты

      Голосование состоится 21 июля и продлится с 8:00 до 20:00.

      Кстати, изменить место голосования (не по прописке) можно до 15 июля включительно. В случае изменения места голосования избирателю дадут только бюллетень с партийными списками. Оба бюллетени – и за мажоритарного кандидата, и за партию – получат только те, кто сменит место голосования в пределах "родного" округа.

      Не позднее 5 августа ЦИК должна определить результаты выборов по спискам и в округах. А официально обнародовать результаты выборов в Верховную Раду должны до 10 августа.

      Читайте также: Выборы в Верховную Раду: какие партии проходят в парламент

      После этого новоизбранный парламент должен собраться на свое первое заседание в течение 30 дней после публикации результатов выборов. Последний возможный день – это 9 сентября.

      По какой системе украинцы будут избирать парламент?

      По смешанной пропорционально-мажоритарной системе. То есть 225 депутатов избираются в многомандатном избирательном округе по закрытым спискам от партий, еще 225 – по мажоритарной системе относительного большинства в одномандатных округах.

      Чтобы пройти в Раду, партиям нужно преодолеть 5%-й барьер, а кандидатам в округах будет достаточно получить относительное большинство голосов.

       

      рейтинги партії парламентські вибори Верховна Рада

      blog_ava
      Указ Зеленского о роспуске Рады обжаловали в Верховном Суде
      сегодня
      2936
      Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Статьи Верховная Рада Парламентские выборы 2019 ЦИК
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Досрочные парламентские выборы в Украине: все, что нужно знать
      сегодня , 18:09 Досрочные парламентские выборы в Украине: все, что нужно знать
      28
      Возвращение Портнова в Украину – пробный камешек в огород Зеленского
      сегодня , 17:02 Возвращение Портнова в Украину – пробный камешек в огород Зеленского
      Блог Соцмережі 1472
      Стартовали выборы в Европарламент: что нужно знать и возможные последствия для Украины
      сегодня , 17:01 Стартовали выборы в Европарламент: что нужно знать и возможные последствия для Украины
      Світлана Попова 146
      Три сценария президентства Зеленского
      сегодня , 15:30 Три сценария президентства Зеленского
      Павло Казарін 840
      На войне без оружия: абсурдный плен 8 бойцов ВСУ
      сегодня , 15:00 На войне без оружия: абсурдный плен 8 бойцов ВСУ
      Юрій Бутусов 3452
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук