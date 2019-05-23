Досрочные парламентские выборы в Украине: все, что нужно знать

Досрочные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избирательная кампания начинается 24 мая. В этот день уже могут выдвигаться кандидаты в народные депутаты от партий и в мажоритарных округах.

Как будут проходить парламентские выборы в Украине?

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С 24 мая кандидаты в народные депутаты могут подавать документы для регистрации в Центральную избирательную комиссию. Начинать агитацию можно на следующий день после официальной регистрации Центризбиркомом. Добавим, что у партий будет время только до 10 июня, чтобы провести свои съезды и выдвинуть собственных кандидатов в нардепы.

Завершится регистрация кандидатов 20 июня, а 25 июня – последний день регистрации в ЦИК.

До 30 июня партии и кандидаты еще могут обратиться в ЦИК и сняться с гонки. После 30 июня станет известен окончательный список желающих пройти в парламент.

Когда начнется агитация перед выборами в Раду?

18 июля – последний день, когда социологи могут публиковать результаты опросов относительно выборов и рейтингов партий и кандидатов.

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19 июля – последний день избирательной агитации.

20 июля – день тишины перед выборами, когда должна быть прекращена вся агитация и сняты политические плакаты.

День выборов в Верховную Раду Украины и результаты

Голосование состоится 21 июля и продлится с 8:00 до 20:00.

Кстати, изменить место голосования (не по прописке) можно до 15 июля включительно. В случае изменения места голосования избирателю дадут только бюллетень с партийными списками. Оба бюллетени – и за мажоритарного кандидата, и за партию – получат только те, кто сменит место голосования в пределах "родного" округа.

Не позднее 5 августа ЦИК должна определить результаты выборов по спискам и в округах. А официально обнародовать результаты выборов в Верховную Раду должны до 10 августа.

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После этого новоизбранный парламент должен собраться на свое первое заседание в течение 30 дней после публикации результатов выборов. Последний возможный день – это 9 сентября.

По какой системе украинцы будут избирать парламент?

По смешанной пропорционально-мажоритарной системе. То есть 225 депутатов избираются в многомандатном избирательном округе по закрытым спискам от партий, еще 225 – по мажоритарной системе относительного большинства в одномандатных округах.

Чтобы пройти в Раду, партиям нужно преодолеть 5%-й барьер, а кандидатам в округах будет достаточно получить относительное большинство голосов.