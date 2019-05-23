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      Дострокові парламентські вибори в Україні: все, що треба знати

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      Вибори у Верховну Раду України 2019 - дата, прогноз та коли подають документи
      Як проходитимуть дострокові вибори до Верховної Ради / Slavdelo.dn.ua

      Дострокові вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня 2019 року. Виборча кампанія починається 24 травня. В цей день вже можуть висуватися кандидати у народні депутати від партій та в мажоритарних округах.

      Як проходитимуть парламентські вибори в Україні?

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      З 24 травня кандидати у народні депутати можуть подавати документи для реєстрації до Центральної виборчої комісії. Розпочинати агітацію можна наступного дня після офіційної реєстрації Центрвиборчкомом. Додамо, що в партій буде час лише до 10 червня, щоб провести свої з'їзди та висунути власних кандидатів у нардепи.

      Завершиться реєстрація кандидатів 20 червня, а 25 червня – останній день реєстрації в ЦВК.

      До 30 червня партії та кандидати ще можуть звернутись до ЦВК і знятись з перегонів. Після 30 червня стане відомий остаточний список охочих пройти до парламенту.

      Коли розпочнеться агітація перед виборами в Раду?

      18 липня – останній день, коли соціологи можуть публікувати результати опитувань щодо виборів та рейтингів партій і кандидатів.

      Читайте також: Верховна Рада провалила виборчі законопроекти Зеленського

      19 липня – останній день виборчої агітації.

      20 липня – день тиші перед виборами, коли повинна бути припинена вся агітація та зняті політичні плакати.

      День виборів до Верховної Ради України і результати

      Голосування відбудеться 21 липня і триватиме з 8:00 до 20:00.

      До речі, змінити місце голосування (не за пропискою) можна до 15 липня включно. У разі зміни місця голосування виборцю дадуть тільки бюлетень за партійними списками. Обидва бюлетені – і за мажоритарного кандидата, і за партію – отримають тільки ті, хто змінить місце голосування в межах "рідного" округу.

      Не пізніше 5 серпня ЦВК має встановити результати виборів за списками та в округах. А офіційно оприлюднити результати виборів до Верховної Ради мають до 10 серпня.

      Читайте також: Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту

      Після цього новообраний парламент має зібратись на своє перше засідання протягом 30 днів після публікації результатів виборів. Останній можливий день – це 9 вересня.

      За якою системою українці обиратимуть парламент?

      За змішаною пропорційно-мажоритарною системою. Тобто 225 депутатів обираються в багатомандатному виборчому окрузі за закритими списками від партій, ще 225 – за мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних округах.

      Щоб пройти в Раду, партіям потрібно подолати 5%-й бар'єр, а кандидатам в округах буде достатньо отримати відносну більшість голосів.

       

      рейтинги партії парламентські вибори Верховна Рада

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      Теги: Новини України Новини політики Статті Публікації Верховна Рада Парламентські вибори 2019 ЦВК
      Джерело: 24 канал
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