Он мне там помогает в чем-то, – Коломойский о взаимоотношениях с Портновым

Олигарх Игорь Коломойский рассказал, что с Андреем Портновым – заместителем главы Администрации Президента времен Януковича, его связывает юридический вопрос за рубежом, которое бывший чиновник для него решает.

По словам бизнесмена, он недавно виделся с Портновым за кофе. На встрече обсуждали упомянутый юридический вопрос. О чем именно идет речь, Коломойский не уточнил. Однако в интервью "Украинской правде" отметил, что "он так возмужал в этом вопросе".

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"Он мне там помогает в чем-то. Когда отбивался от всех международных санкций, то он прошел серьезный путь. Думаю, сегодня это специалист №1 по тому, как отбиваться от необоснованных и придуманных обвинений", — сказал Коломойский.

Олигарх выразил поддержку действиям Портнова относительно заявлений против Петра Порошенко и людей из его окружения, которые тот направил в Государственное бюро расследований. Портнов обвиняет Порошенко в том, что после нападения России на украинские суда в районе Керченского пролива 25 ноября 2018 года, президент предложил парламенту ввести военное положение по всей территории Украины сроком на 60 суток, "что делало невозможным своевременное проведение выборов Президента Украины, предвыборная кампания которых должна начаться 31 декабря 2018 года". Однако впоследствии президент якобы был вынужден отступить от своего замысла и предложил парламенту ввести военное положение сроком на 30 суток на территории 10 областей.

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"Не осуждаю точно. Скорее да, морально я на его стороне (на стороне Портнова – 24 канал), очень поддерживаю. А в некоторых вопросах просто поддерживаю. Потому что было несколько ситуаций, в которых Порошенко мог спокойно распорядиться и перестать его преследовать. А он продолжал преследовать. Лично Порошенко", — прокомментировал Коломойский.

Кто такой Андрей Портнов?

Юрист по образованию, был заместителем главы Администрации президента времен Януковича. Занимался вопросами судебной вертикали и переписыванием Уголовно-процессуального кодекса. Давил на судей, побуждая их принимать необходимые решения. Портнов – разработчик скандальных "диктаторских законов", принятых парламентом 16 января 2014 года, которые ограничивали конституционные права украинцев и были направлены против Евромайдана.

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После Революции Достоинства Портнов выехал в Россию, а впоследствии переехал в Австрию. В 2015 году ГПУ открыла дело против Портнова по подозрению в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением; злоупотреблении властью или служебным положением.

Портнов находился под санкциями Евросоюза, но его имя изъяли из санкционного списка, когда Портнов выиграл суд "Портнов против Совета ЕС".

19 мая 2019 года Портнов вернулся в Украину и рассказывает, что в стране его охраняют полиция с автоматчиками.