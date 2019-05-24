09:31
24 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НАЗНАЧЕНИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ПРИВАТБАНК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин покидает Россию. В РФ задержали динозавра
      Вєсті Кремля
      22:29, 23 мая
      Вести.UA: Юрий Луценко меняет профессию. Зеленский собирает единомышленников
      Вєсті.UA
      21:50, 23 мая
      Искать ветер в поле: как работают "черные" нотариусы и почему их почти невозможно найти
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Железный занавес. Часть 1
      Згадати все
      14:38, 23 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НАЗНАЧЕНИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ПРИВАТБАНК

      Он мне там помогает в чем-то, – Коломойский о взаимоотношениях с Портновым

      9 Читати новину українською
      Андрей Портнов и Игорь Коломойский
      Андрей Портнов и Игорь Коломойский / Коллаж 24 канала

      Олигарх Игорь Коломойский рассказал, что с Андреем Портновым – заместителем главы Администрации Президента времен Януковича, его связывает юридический вопрос за рубежом, которое бывший чиновник для него решает.

      По словам бизнесмена, он недавно виделся с Портновым за кофе. На встрече обсуждали упомянутый юридический вопрос. О чем именно идет речь, Коломойский не уточнил. Однако в интервью "Украинской правде" отметил, что "он так возмужал в этом вопросе".

      Читайте также: Коломойский консультирует политический проект, который пойдет на выборы в Раду

      "Он мне там помогает в чем-то. Когда отбивался от всех международных санкций, то он прошел серьезный путь. Думаю, сегодня это специалист №1 по тому, как отбиваться от необоснованных и придуманных обвинений", — сказал Коломойский.

      Олигарх выразил поддержку действиям Портнова относительно заявлений против Петра Порошенко и людей из его окружения, которые тот направил в Государственное бюро расследований. Портнов обвиняет Порошенко в том, что после нападения России на украинские суда в районе Керченского пролива 25 ноября 2018 года, президент предложил парламенту ввести военное положение по всей территории Украины сроком на 60 суток, "что делало невозможным своевременное проведение выборов Президента Украины, предвыборная кампания которых должна начаться 31 декабря 2018 года". Однако впоследствии президент якобы был вынужден отступить от своего замысла и предложил парламенту ввести военное положение сроком на 30 суток на территории 10 областей.

      Читайте также: Порошенко прокомментировал возбужденные против него уголовные дела

      "Не осуждаю точно. Скорее да, морально я на его стороне (на стороне Портнова – 24 канал), очень поддерживаю. А в некоторых вопросах просто поддерживаю. Потому что было несколько ситуаций, в которых Порошенко мог спокойно распорядиться и перестать его преследовать. А он продолжал преследовать. Лично Порошенко", — прокомментировал Коломойский.

      Кто такой Андрей Портнов?

      Юрист по образованию, был заместителем главы Администрации президента времен Януковича. Занимался вопросами судебной вертикали и переписыванием Уголовно-процессуального кодекса. Давил на судей, побуждая их принимать необходимые решения. Портнов – разработчик скандальных "диктаторских законов", принятых парламентом 16 января 2014 года, которые ограничивали конституционные права украинцев и были направлены против Евромайдана.

      Читайте также: Возвращение Портнова в Украину – пробный камешек в огород Зеленского

      После Революции Достоинства Портнов выехал в Россию, а впоследствии переехал в Австрию. В 2015 году ГПУ открыла дело против Портнова по подозрению в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением; злоупотреблении властью или служебным положением.

      Портнов находился под санкциями Евросоюза, но его имя изъяли из санкционного списка, когда Портнов выиграл суд "Портнов против Совета ЕС".

      19 мая 2019 года Портнов вернулся в Украину и рассказывает, что в стране его охраняют полиция с автоматчиками.

       

      blog_ava
      Прогноз погоды на 24 мая: всю Украину зальют дожди
      сегодня
      762
      Теги: Новости Украины Андрей Портнов Игорь Коломойский Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Досрочные парламентские выборы в Украине: все, что нужно знать
      сегодня , 09:09 Досрочные парламентские выборы в Украине: все, что нужно знать
      504
      Зеленский, Путин, референдум: о каких переговорах с РФ идет речь и почему это всех возмущает
      сегодня , 08:54 Зеленский, Путин, референдум: о каких переговорах с РФ идет речь и почему это всех возмущает
      Євгенія Мазур 1410
      Путін не нападе, або Референдуми розколюють країну
      сегодня , 08:40 Путін не нападе, або Референдуми розколюють країну
      Олексій Чибісов 493
      Тереза Мэй может уйти в отставку: значит ли это "отмену" Brexit?
      сегодня , 07:03 Тереза Мэй может уйти в отставку: значит ли это "отмену" Brexit?
      Світлана Попова 113
      Во что верят и чего боятся в "ЛНР" после выборов в Украине
      23 мая , 22:02 Во что верят и чего боятся в "ЛНР" после выборов в Украине
      Ольга Черненко 8475
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук