Как украинский МиГ-29 применяет авиабомбы GBU-62 JDAM-ER по мостовым переправам на Курщине, показал генерал-лейтенант Николай Олещук.
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Видео уничтожения мостов в Курской области
Видео мощной работы нашего истребителя вечером 30 августа обнародовал тогда еще Командующий Воздушных сил ВСУ. На этих кадрах четко видно, как у российских оккупантов очень сильно пылает.
Планирование операции, программирование средств поражения, боевой вылет, высокоточный удар, объективный контроль и благодарность от командующего. И так каждый день! Неустанно и самоотверженно. Украинский МиГ-29 применяет авиабомбы GBU-62 JDAM-ER по мостовым переправам на Курщине. Пилота узнали?
– подписал видео генерал-лейтенант Николай Олещук.
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Karaya на МиГ-29 бомбит мостовые переправы в Курской области: смотрите видео
Краткая справка. Karaya – известный украинский пилот Вадим Ворошилов.