Телеграм-каналы отмечают, что на видео одна из переправ через реку Сейм возле населенного пункта Глушково. Было известно, что украинские воины ликвидировали мост 16 августа, – информирует 24 Канал.

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Разрушенный мост через Сейм

На ролике, который распространяют в сети, видно российского военно, бегущего к краю моста, разрушенного в результате удара. Голос на видео говорит, что переправы через реку теперь нет.

Как выглядит один из разрушенных мостов через реку Сейм: смотрите видео

Следует сказать, что переправа на видео возле Глушково, не единственная конструкция через Сейм в Курской области, которую разрушили украинские военнослужащие. Всего в этом в регионе было 3 моста через реку, а теперь – ни одного.

На следующий день после того, как был ликвидирован мост в районе Глушково, ВСУ уничтожили мост в окрестностях Званного. Через несколько дней, 18 августа, под воду ушла переправа возле населенного пункта Карыж. Таким образом Украина перерезала важные логистические цепи противника.

Где расположено Глушково, Званное и Карыж: смотрите на карте от Google maps

Чтобы хоть как-то удержать ситуацию в регионе под контролем, россияне строят понтовые перерывы. СМИ на днях отмечали, что враг возвел уже четвертую понтонную переправу через реку Сейм в Курской области. Речь идет о конструкции в селе Званном, где раньше стоял мост.

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В то же время известно, что россиянам пришлось перекрыть трассу между Рыльском и Курском из-за того, что она оказалась под постоянным огнем контролем украинских дронов. Вражеские пропагандисты даже жаловались на непутевое командование, что не предусмотрело такое очевидное развитие событий.

Украинские аналитики утверждают, что интенсивность применения FPV-дронов на этом участке не является случайной. Собственно, трасса Курск – Рыльск играет ключевую роль в логистике российских военных, которые пытаются противостоять наступлению Украины на Курщине.